Tramp zaprijetio Izraelu da ne smiju više da bombarduju Izrael.

Američki predsjednik Donald Tramp ponovo se oglasio na svojoj društvenoj mreži "Truth social" nakon što je prethodno potvrdio da je ponovo otvoren Ormuski moreuz. Zaprijetio je Izraelu da više ne smije da bombarduje Izrael s obzirom da je od 16. aprila na snazi privremeni prekid vatre, čak je naveo da im je zabranio to da rade.

"Sjedinjene Američke Države će dobiti nuklearnu prašinu koja je nastala od naših sjajnih bombardera B-2. Neće biti razmjene novca ni na jedan način.

Ovaj sporazum nema veze sa Libanom, ali će Sjedinjene Države pažljivo raditi sa Libanom oko situacije sa Hezbolahom. Izrael više neće bombardovati Liban.

Zabranjeno im je to da rade od strane Sjedinjenih Država. Dosta je bilo!", naveo je američki predsjednik.