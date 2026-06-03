U Japanu je lani zabilježen najniži natalitet u proteklih 127 godina, odnosno od kada se vodi statistika, a broj umrlih je premašio broj rođenih za 918.253.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Prirodni priraštaj u Japanu u padu je već 19 godina.

Prošle godine rođeno je 671.236 beba, što je za 2,2 odsto manje nego 2024. godine, pokazali su najnoviji vladini podaci.

Stopa fertiliteta, odnosno prosječan broj djece koji žena treba da ima tokom života, pala je za 0,01 procentni poen na 1,14, što je pad već desetu godinu zaredom.

Prema podacima Ministarstva zdravlja, rada i socijalne zaštite, pad nataliteta se ubrzava više nego što se očekivalo.

Nacionalni institut za istraživanje stanovništva i socijalne sigurnosti procijenio je 2023. godine da će broj rođenih u Japanu pasti na 670.000 tek u 40-tim godinama ovog vijeka.

U prošloj godini broj umrlih je pao prvi put u posljednjih pet godina i to za 15.889 na 1.589.489, što je vjerovatno uzrokovano padom broja smrtnih slučajeva od virusa korona.

(Srna)