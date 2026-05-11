Oglasio se video porukom kapetan kruzera "MV Hondius" na kom je izbio hantavirus.

Kapetan luksuznog kruzera "MV Hondius" Jan Dobrogovski se oglasio video porukom sa broda koji je evakuisan tokom vikenda na Tenerifima. On je otkrio ukratko šta se dešavalo prethodnih nedelja i kako je uopšte počeo da se širi hantavirus.

"Poslednjih nekoliko nedelja bile su ekstremno izazovne. Zahvalan sam svima koji su bili dio posade, na njihovoj disciplini i strpljenju u teškoj situaciji.

Vidio sam vašu brigu, vaše jedinstvo i snagu među svima koju su bili na brodu, uključujući i goste. Porodicama preminulih izjavljujem saučešće, a svim zaraženima želim dobar i brz oporavak.

U ime 'Oceanwide Expeditions, moje posade i u svoje ime, molim za privatnost i poštovanje prema porodicama članova posade u ovim teškim vremenima. Zajedno smo 'plovili' kroz ovo i kroz mora, nadam se da će svi bezbjedno biti uskoro kod kuće", izjavio je on u svojoj poruci, prenosi "Skaj Njuz".

Preminuli na kruzeru su bračni par iz Holandije - muškarac (70) koji je umro na ostrvu Sveta Jelena 11. aprila i njegova supruga (69) koja je preminula na aerodromu O. R. Tambo u Johanesburgu u Južnoj Africi - dok je treća žrtva muškarac iz Njemačke koji je preminuo 2. maja. Ubrzo je saopšteno da je hantavirusom zaražen i državljanin (69) Velike Britanije 27. aprila.

Potom se oglasila i Švajcarska koja je saopštila da je zaražen jedan njen državljanin i on se nalazi na liječenju u bolnici u Cirihu u posebnoj izolaciji. Brod bi trebalo da pristane na Kanarska ostrva u Španiji. Lokalne vlasti strahuju od širenja zaraze, dok je španska vlada naložila sve neophodne medicinske preglede, a mnoge očekuje i karantin.

Po javnost je nizak rizik od većeg širenja zazare. Međutim, svi putnici su pod strogim nadzorom, i SZO je saopštio ranije da situacija nije za poređenje sa početkom pandemije koronavirusa.

Koji su simptomi hantavirusa?

Hantavirus se širi kada čestice urina i izmeta glodara zagade vazduh. Prema navodima stručnjaka iz SZO, virus se u vrlo rijetkim slučajevima širi ljudskim kontaktom.

Simptomi su slični gripu. Oni mogu da dovedu do srčane i plućne insuficijencije, a oko 40 odsto slučajeva se završava smrću.