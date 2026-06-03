Uhapšen mladić zbog sumnje da je organizator jedne kriminalne grupe.

Izvor: MUP

U Beogradu je danas uhapšen mladić M.G. (27) zbog sumnje da je organizator kriminalne grupe. Ranije su uhapšeni članovi ove kriminalne grupe - J.K. (23), A.P. (27), I.S. (25), D.S. (23) i S.P. (27) u sklopu istrage zbog sumnje da su izvršili krivična djela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

"Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala Uprave kriminalističke policije, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su M. G. (27), koji se sumnjiči da je organizator kriminalne grupe, dok su osumnjičeni članovi ove kriminalne grupe, J. K. (23), A. P. (27) I. S. (25) D. S. (23) S. P. (27), uhapšeni u prethodnom periodu prilikom istrage, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična djela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Za još jednim osumnjičenim članom ove kriminalne grupe raspisana je međunarodna potjernica.

Sumnja se da su oni, u periodu od 1. jula 2025. do danas, nabavljali, transportovali, skladištili i distribuirali kokain i marihuanu na teritoriji Republike Srbije. Takođe se sumnja da su u prethodnom periodu, na teritoriji Beograda i Novog Sada skladištili i distribuirali opojne droge kokain i marihuana, na taj način što su koristili vozila sa izvršenim mehaničkim prepravkama fabričkih šupljina tzv. 'štekovima'.

Vođa kriminalne grupe M. G., kako se sumnja, finansirao je kupovinu takvih vozila i davao članovima kriminalne grupe za sprovođenje inkriminisanih aktivnosti. Sumnja se i da je, pored kupovine vozila, M. G. finansirao i organizovao kupovinu opojne droge koju su ranije uhapšeni članovi A. P., I. S., D. S., S. P., J. K. i osumnjičeni za kojim se traga, skladištili, prepakivali i prodavali za njega i time sticali protivpravnu imovinsku korist. Policija je pretresom stana i drugih prostorija osumnjičenih pronašla i zaplenila ukupno 2.250 grama opojne droge kokain, 3.200 grama opojne droge marihuana, manju količinu MDMA, a čija ukupna vrednost na tržištu iznosi skoro 200.000 eura.

Takođe, prilikom pretresa, pronađeno je i zaplenjeno 74.115 eura, 594.000 dinara i 60 zlatnika, kao i jedan revolver sa 6 komada pripadajuće municije. Osumnjičenom M. G. je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu", navodi se u saopštenju MUP-a.