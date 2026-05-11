Jedan francuski državljanin pokazao je simptome hantavirusa tokom leta sa Tenerifa u Pariz nakon evakuacije sa kruzera "MV Hondius", na kojem je izbila zaraza. Zbog sumnje na smrtonosni virus putnici su završili u izolaciji.

Drama sa kruzera "MV Hondius" se nastavlja nakon što je kod jednog francuskog putnika tokom leta ka Parizu primijećen simptom hantavirusa. Više od 90 turista hitno je evakuisano sa broda, troje ljudi je preminulo, a putnici širom svijeta sada završavaju u izolaciji i karantinu.

Francuski premijer Sebastijen Lekornu izjavio je da je jedan francuski državljanin pokazao simptome hantavirusa tokom čarter leta sa Tenerifa u Pariz.

Zbog toga je svih pet evakuisanih francuskih državljana odmah stavljeno u strogu izolaciju do daljeg.

Po sletanju na aerodrom Le Burže u Parizu, putnike su na pisti dočekali zdravstveni radnici u punoj zaštitnoj opremi, nakon čega su ambulantnim vozilima prevezeni u bolnicu Biša.

Francusko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da će biti u karantinu 72 sata, nakon čega će proći detaljne medicinske preglede i potom otići u kućnu izolaciju koja traje čak 45 dana.

Više od 90 ljudi evakuisano sa broda

Kruzer "MV Hondius" usidrio se kod Kanarskih ostrva u ranim jutarnjim satima, nakon čega je počela velika međunarodna operacija evakuacije putnika i članova posade.

Do kraja dana više od 90 od ukupno 150 ljudi sa broda biće vraćeno u svoje zemlje.

Među njima su državljani Francuske, Španije, VelikeBritanije, Holandije, SAD, Australije, Turske i Irske.

Britanski putnici prebačeni su u Mančester, gde ih nadziru zdravstvene službe. Za sada niko od njih nema simptome.

Španci su po dolasku u Madrid odmah poslati u vojnu bolnicu radi obaveznog karantina.

Zaraženi i među američkim putnicima

Američke vlasti potvrdile su da je jedan putnik pokazao blage simptome hantavirusa, dok je drugi bio blago pozitivan na andsku varijantu virusa.

Oboje su tokom leta prevezeni u posebnim biološki izolovanim jedinicama "iz predostrožnosti".

Svjetska zdravstvena organizacija smatra da su se pojedini putnici zarazili tokom boravka u Južnoj Americi.

Šta je hantavirus?

Hantavirusi se uglavnom prenose preko glodara, ali andska varijanta virusa može da se prenosi i sa čovjeka na čovjeka.

Simptomi uključuju:

visoku temperaturu,

ekstremni umor,

bolove u mišićima,

bolove u stomaku,

povraćanje,

dijareju,

otežano disanje.

Troje ljudi preminulo

Prvi smrtni slučaj na brodu dogodio se 11. aprila, dok je drugi putnik preminuo 2. maja.

Treća žrtva bila je 69-godišnja Holanđanka koja je napustila brod na ostrvu Sveta Jelena i otputovala u Južnu Afriku, gde je preminula dva dana kasnije.

Dvojica Britanaca sa potvrđenim slučajevima virusa nalaze se na liječenju u Holandiji i Južnoj Africi.

Još jedan Britanac sa sumnjom na zarazu liječi se na udaljenom ostrvu Tristan da Kunja u Atlantskom okeanu, gdje su britanski vojni medicinari padobranima dopremili medicinske zalihe.

Strah od širenja zaraze

Dolazak kruzera izazvao je zabrinutost na Kanarskim ostrvima, gdje su lokalne vlasti upozorile na mogućnost širenja virusa.

Britanija i Francuska sada razmatraju dodatne mere za međunarodni pomorski saobraćaj i procedure tokom epidemija na brodovima.

Helen Klark, kopredsjedavajuća Nezavisnog panela za spremnost i odgovor na pandemije, upozorila je da svijet još nije potpuno spreman za novu veliku zdravstvenu krizu.

"Još nema dovoljno finansiranja i kapaciteta za rano otkrivanje i odgovor na ovakve epidemije", rekla je ona.

(BBC/Mondo)