Zdravstveno stanje Francuskinje zaražene hantavirusom naglo se pogoršalo nakon putovanja kruzerom MV Hondijus, dok su desetine putnika stavljene pod zdravstveni nadzor i u izolaciju zbog sumnje na moguće širenje virusa.

Izvor: Profimedia/ANP, ANP / Alamy

Zdravstveno stanje Francuskinje koja je putovala kruzerom MV Hondijus i testirana je pozitivno na hantavirus pogoršalo se tokom protekle noći, izjavila je ministarka zdravstva Francuske Stefani Ris, prenosi Tanjug.

Ris je potvrdila da su 22 francuska državljanina identifikovana kao bliski kontakti oboljele žene.

Vidi opis Žena zaražena hantavirusom u kritičnom stanju: Desetine u karantinu, strah od teških plućnih tegoba Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: ANP, ANP / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Profimedia/ANP, ANP / Alamy Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Profimedia/ANP / Shutterstock Editorial Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Profimedia/AA/ABACA / Abaca Press Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Profimedia/AA/ABACA / Abaca Press Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: ANP, ANP / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Ona je navela da je osam francuskih državljana, koji su bili na letu od Svete Jelene do Johanesburga, stavljeno u izolaciju prije skoro nedelju dana, dok je još 14 državljana Francuske, koji su bili na letu iz Johanesburga za Amsterdam, dobilo instrukcije da se samoizoluju kod kuće i kontaktiraju francuske zdravstvene vlasti, javlja RINA.

Direktor odeljenja za epidemiologiju novih bolesti u Pasterovom institutu u Parizu Arno Fontane rekao je da zaraženi pacijenti mogu da razviju plućne tegobe i da je u slučaju francuske pacijentkinje progresija bolesti brza.

Fontane je naveo da su glodari prenosnici hantavirusa, uglavnom u ruralnim područjima, što objašnjava zašto u istoriji nije bilo većih žarišta.