Jedan od pet francuskih državljana koji su evakuisani sa kruzera pogođenog hantavirusom pokazao je simptome zaraze tokom leta u Francusku, saopštio je premijer Sebastijan Lekornu.

"Pet naših sunarodnika prisutnih na `MV Hondijusu`, žarištu infekcije hantavirusom, vraćeno je na nacionalnu teritoriju. Jedan od njih je pokazao simptome na letu", objavio je Lekornu na "Iksu".

On je naglasio da je svih pet putnika do daljeg odmah stavljeno u strogu izolaciju.

"Oni dobijaju medicinsku njegu i biće podvrgnuti testiranju i potpunoj zdravstvenoj procjeni", naveo je francuski premijer.

Lekornu je dodao da će večeras izdati ukaz o sprovođenju odgovarajućih mjera izolacije radi izbjegavanja bliskih kontakata i zaštite opšte populacije.

On je najavio i obraćanje ministra zdravlja.