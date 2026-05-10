Emanuel Makron postao zvijezda u Egiptu zbog trčanja i sklekova koje je radio u Aleksandriji.

Predsjednik Francuske Emanuel Makron privukao je veliku pažnju danas u Aleksandriji u Egiptu kada je trčao i radio sklekove sa svojim obezbeđenjem i lokalnim stanovništom. Kako piše "Ahram.org", on je trčao u ranim jutarnjim časovima dok je lokalno stanovništvo bilo u šoku kada su shvatili o kome se radi.

Ubrzo se pridružila veća grupa entuzijasta koja je želela sa francuskim predsjednikom da istrči bar jednu dionicu. Trčali su ulicom Haled Ibn Al-Valid ka ulici Al-Esavi.

— RussiaNews (@mog_russEN) May 10, 2026

Grupa trkača, na čelu sa Makronom, nije ometala ili zaustavila saobraćaj, sve se odvijalo normalno, kao da se ništa spektakularno ne dešava. Nakon trčanja, svi su radili i sklekove, a snimci su postali viralni na društvenim mrežama za kratko vrijeme.

Makron je prije trčanja ulicama Aleksandrije imao sastanke sa predsjednikom Egipta Abdelom Fatahom el-Sisijem. Makron je sa njim zajedno otvorio i novo sjedište Univerziteta "Senghor" u Borg El Arabu.

Da podsjetimo, ovo nije prvi put da je Makron snimljen kako trči dok je u službenoj poseti nekoj zemlji. On je tokom posjete Indiji u februaru na Samitu o vještačkoj inteligenciji takođe trčao ulicama Mumbaja kada je privukao ogromnu pažnju lokalnog stanovništva.