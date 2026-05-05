Predsjednik Francuske Emanuel Makron doći će u junu u zvaničnu posjetu, saopšteno je iz kabineta predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića.

Izvor: Profimedia/Stephane Lemouton / Sipa Press

"Nakon Samita Evropske političke zajednice u Jerevanu, predsjednik Crne Gore Jakov Milatović je najavio predstojeće međunarodne aktivnosti i diplomatske događaje, među kojima se izdvaja istorijska posjeta francuskog predsjednika Crnoj Gori", navodi se u saopštenju.

Kako dodaje, na poziv Milatovića, Makron će boraviti u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori početkom juna.

"Riječ je o prvoj zvaničnoj bilateralnoj posjeti predsjednika Francuske našoj zemlji, koja predstavlja važan iskorak u odnosima Crne Gore i Francuske i potvrdu unapređenja političkog dijaloga na najvišem nivou", zaključuju.