Makron napušta politiku nakon isteka drugog predsjedničkog mandata.

Predsjednik Francuske Emanuel Makron nalazi se na Kipru na Samitu Evropske unije i danas je saopštio da napušta politiku nakon isteka drugog predsjedničkog mandata, javlja "France 24". Njegov drugi predsjednički mandat ističe 2027. godine nakon čega će se on povući iz političkog života Francuske.

"Nisam u politici bio prije i neću biti ni posle. Posle devet godina na vlasti, najteže mi je da pronađem tu ravnotežu između odbrane svog dosadašnjeg rada i priznavanja onoga što nisam uspio da uradim", rekao je Makron.