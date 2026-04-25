Predsjednik Francuske Emanuel Makron poručio je u Atini da je klauzula o uzajamnoj pomoći u okviru Evropske unije čvrsta i nedvosmislena, ističući da je evropski bezbijednosni okvir čak snažniji od NATO Člana 5.

Predsjednik Francuske Emanuel Makron održao je konferenciju za medije nakon sastanka sa grčkim premijerom u Atini i rekao da Evropa mora biti posvećena većem jedinstvu.

Francuski predsjednik Emanuel Makron u subotu je uverio Atinu da je klauzula o uzajamnoj pomoći između zemalja Evropske unije u slučaju napada "čvrsta kao stijena" i da nema dvosmislenosti.

"Za Grčku i Francusku, Član 42.7 ugovora EU je čvrst kao stijena, što znači da je obaveza", rekao je francuski predsjednik na konferenciji za novinare.

"Armirani beton", dodao je grčki premijer Kyriakos Mitsotakis, stojeći pored njega. Rekao je da su svi aspekti tog dijela ugovora jasni.

"Ne vjerujem da danas postoji potreba za mijenjanjem ili modifikovanjem ugovora. Oni su vrlo jasni. Jednostavno je potrebno prvo nastaviti jačanje odbrane i bezbijednosti svih naših zemalja, a zatim krenuti ka suverenijoj Evropi kakvu želimo", rekao je Emanuel Makron drugog dana svoje posete Grčkoj.

Prema riječima Emanuela Makrona, Član 42.7 je u suštini jači od Člana 5 NATO ugovora, odnosno klauzule o međusobnoj pomoći koja je u srži vojnog saveza SAD-a i Evrope, ali koju Donald Trump redovno dovodi u pitanje.

"On predviđa solidarnost između država članica, ali ne ostavlja prostor za pregovore. Imamo klauzulu ugovora koja je jača od Člana 5 NATO alijanse", insistirao je Emanuel Makron u vezi sa evropskim ugovorom.