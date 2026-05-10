Plovila zemalja koje se pridruže američkim sankcijama suočiće se sa blokadom prolaza.

Iran neće dozvoliti prolazak kroz Ormuski moreuz plovilima zemalja koje se pridruže američkoj politici uvođenja sankcija Teheranu, saopštio je portparol Oružanih snaga Irana Mohamad Akraminija.

On je u intervjuu za novinsku agenciju Irna upozorio da će se te zemlje nesumnjivo suočiti sa poteškoćama kada se radi o prolasku njihovih brodova kroz Ormuski moreuz.

Akriminija je rekao da je oružani sukob Irana sa SAD i Izraelom natjerao Teheran da iskoristi geopolitički potencijal Ormuskog moreuza, te da sada Islamska Republika preuzima pun suverenitet nad tim prolazom, prenio je TASS.

On je dodao da posada svakog plovila koja želi da prođe kroz Ormuski moreuz sada mora da koordiniše svoje postupke sa Iranom, kojem bi takve mjere mogle donijeti brojne benefite.