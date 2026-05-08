Teheran upozorava na "razbojništvo" SAD nakon napada na tankere dok Vašington nastavlja blokadu luka. Sukob na mrežama i oprečne izjave lidera otežavaju praćenje pravog stanja na terenu.

Iransko ministarstvo spoljnih poslova uputilo je upozorenje zbog, kako navode, "avanturizma i razbojničkog ponašanja" Sjedinjenih Država, nakon što je američki vojni avion pucao na dva naftna tankera koja su plovila prema Iranu.

Oštra poruka iz Teherana

Portparol Esmail Bagai na društvenoj mreži X objavio je oštru poruku.

"Podmukle noćne spletke i naivni eufemizmi poput 'lakog šamara' ne mogu da izbrišu duboku sramotu koja proizlazi iz narcisoidnosti, pohlepe, bezobzirne pogrešne procjene i nezakonite neodgovornosti", napisao je on.

"Posledice ovog samovoljnog avanturizma i razbojništva sada su postale jasne cijelom svijetu. Nepovezane i zabludjele objave više nemaju nikakav uticaj na stvarnost, iako, kao i uvijek, vredi da što dublje tonu u ludilo, to postaju maštovitiji u njegovom opravdavanju."

Američka blokada i rat na internetu

Amerika brani svoju blokadu iranskih luka, navodeći da je to odgovor na efikasnu blokadu Ormuskog moreuza koju sprovodi Iran.

Iako je u ratu poginuo veliki broj vođa iranskog režima i većini stanovništva je tokom sukoba zabranjen pristup internetu, visoki zvaničnici ostali su aktivni na mreži tokom celog sukoba, upućujući kritike svojim neprijateljima.

Poteškoće u praćenju stanja

Razaznati pravo stanje rata postalo je teško, budući da i iranski lideri i Donald Tramp često iznose stalne komentare na internetu, što otežava stvaranje jasne slike o događajima.