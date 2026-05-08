Američki ratni avioni gađali naftne tankere koji su plovili ka Iranu.
Centralna komanda pomorskih snaga Sjedinjenih Američkih Država saopštila je danas da je američki ratni avion gađao dva prazna naftna tankera koja su plovila ka Iranu, prenosi "Skaj Njuz". Lovac F-18 Super Hornet je onesposobio danas dva prazna naftna tankera.
Prema navodima Centralne komande, tankeri su plovili ka iranskim lukama u zalivu Omana. Napadnuti su jer su kršili pravila i uslove američke mornarica koja blokira prilaze iranskim lukama kod Ormuskog moreuza.
Iranska državna agencija "Fars News" je objavila da je došlo do "sporadičnih" sukoba američke i iranske vojske u Ormuskom moreuzu. Nisu precizirali ili otkrivali više detalja zasad o tome.
U.S. forces disabled the Iranian-flagged tankers Sea Star III and Sevda on May 8 as they attempted to enter an Iranian port in violation of the U.S. blockade.
