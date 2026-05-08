Američki ratni avioni gađali naftne tankere koji su plovili ka Iranu.

Izvor: youtube/screenshot/ON THE ROGER/Gianluca Vannicelli/ipa-agency / Shutterstock Editorial / Profimedia

Centralna komanda pomorskih snaga Sjedinjenih Američkih Država saopštila je danas da je američki ratni avion gađao dva prazna naftna tankera koja su plovila ka Iranu, prenosi "Skaj Njuz". Lovac F-18 Super Hornet je onesposobio danas dva prazna naftna tankera.

Prema navodima Centralne komande, tankeri su plovili ka iranskim lukama u zalivu Omana. Napadnuti su jer su kršili pravila i uslove američke mornarica koja blokira prilaze iranskim lukama kod Ormuskog moreuza.

Iranska državna agencija "Fars News" je objavila da je došlo do "sporadičnih" sukoba američke i iranske vojske u Ormuskom moreuzu. Nisu precizirali ili otkrivali više detalja zasad o tome.