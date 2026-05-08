Napetosti između SAD i Irana dostigle su novi vrhunac nakon žestokih sukoba u Ormuskom moreuzu. Američka vojska tvrdi da je odbila iranske napade na ratne brodove i izvela uzvratne udare na vojne ciljeve u Iranu.

Sukob između Amerike i Irana traje već 70 dana, a primirje je tokom noći ponovo narušeno. Iran tvrdi da su SAD izvele napade na njihove luke i naftni tanker u Ormuskom moreuzu, dok iz Vašingtona navode da su samo odgovorili na prethodne iranske napade na američke brodove.

Nakon toga se oglasio predsjednik Donald Tramp, poručivši da su „iranski brodovi na dnu mora“. Teheran je dodatno saopštio da su američke operacije navodno sprovedene uz podršku jedne „regionalne zemlje“, pri čemu sumnja pada na Ujedinjene Arapske Emirate, iako za to zasad nema zvanične potvrde.

Analiza Skaj njuza: Primirje puca po šavovima

"Nešto se definitivno događa", a primirje između SAD i Irana "ozbiljno puca po šavovima", ocijenio je dopisnik Skaj njuza iz SAD Mark Stoun.

Komentarišući potvrđene američke udare na Bandar Abas i ostrvo Kešm, Stoun ističe da američki zvaničnici te napade opisuju isključivo kao odbrambene. Naglašavaju da oni ne predstavljaju zvanični nastavak velikih borbenih operacija protiv Irana.

"Amerikanci to trenutno pokušavaju tako da prikažu: nije riječ o ofanzivnom ponovnom pokretanju rata, već o odbrambenoj akciji", navodi Stoun. Prema njegovoj analizi, jasno je da američki predsjednik ne želi zvanični povratak u otvoreni sukob.

"On želi da privede rat kraju, želi da pronađe izlaznu strategiju i način da se iz svega izvuče. Ali, istovremeno se suočava sa ogromnim pritiskom regionalnih saveznika koji su i dalje pod stalnim iranskim napadima", zaključuje Stoun.

UAE: Iran nas napada projektilima i dronovima

Ministarstvo odbrane Ujedinjenih Arapskih Emirata saopštilo je da se njihova protivvazdušna odbrana trenutno bori sa "napadima projektilima i dronovima koji dolaze iz Irana".

Prema zvaničnom saopštenju, odbrambeni sistemi UAE presreću balističke i krstareće projektile, kao i bespilotne letjelice. Za sada nema izvještaja o povrijeđenima ili poginulima. Ovaj napad dolazi usred eskalacije sukoba u Persijskom zalivu i blokade Ormuskog moreuza.

Tramp: Normalna država dozvolila bi prolazak razaračima, ali Iran vode LUDACI

Američki predsjednik Donald Tramp oglasio se nakon što je američka vojska saopštila da su njene snage presrele "neizazvane iranske napade" i odgovorile napadima u samoodbrani na lansirne položaje u Iranu.

Američka vojska: Reagovali smo na iranske napade, ne tražimo eskalaciju

Američka Centralna komanda (CENTCOM) objavila je da su američke snage presrele "neizazvane iranske napade" i odgovorile odbrambenim udarima na vojne ciljeve u Iranu.

Prema saopštenju američke vojske, incident se dogodio dok su američki razarači USS Truxtun, USS Rafael Peralta i USS Mason prolazili Ormuskim moreuzom ka Omanskom zalivu.

"Iranske snage lansirale su više projektila, dronova i manjih plovila prema američkim brodovima tokom prolaska međunarodnim pomorskim putem. Nijedan američki cilj nije pogođen", navodi CENTCOM.

Američka vojska tvrdi da je potom neutralisala prijetnje i izvela napade na iranske vojne objekte povezane s napadima na američke snage.

Među pogođenim ciljevima, prema navodima Vašingtona, bili su položaji za lansiranje projektila i dronova, komandni centri, kao i sistemi za obavještajno i nadzorno delovanje. CENTCOM je poručio da SAD "ne traže eskalaciju sukoba", ali da ostaju spremne da zaštite američke snage u regionu.

Tramp: Pregovaramo s Iranom uprkos sukobu u Ormuskom moreuzu

Američki predsjednik Donald Tramp potvrdio je nastavak pregovora s Iranom uprkos sukobu u Ormuskom moreuzu. Cilj je da se spriječi Iran da razvije nuklearno oružje, a Tramp prijeti jačim udarom ako ne potpišu sporazum.

Iran dosad najžešće napao američke ratne brodove u Ormuskom moreuzu

Tri američka razarača naoružana navođenim projektilima odbila su višestruki iranski napad u Ormuskom moreuzu, potvrdili su američka Centralna komanda (CENTCOM) i sam predsjednik Donald Tramp.

Eksplozije iznad Teherana, aktivirana protivvazdušna odbrana

Iranska državna televizija IRIB izvijestila je da su sistemi protivvazdušne odbrane aktivirani u zapadnom dijelu Teherana. Istovremeno je i novinska agencija Mehr objavila da iranska protivvazdušna odbrana djeluje protiv "neprijateljskih ciljeva". Za sada nema zvaničnih informacija o tome o kakvim je ciljevima riječ i ko su napadači.

Amerikanci izveli udare na iranske luke

Iranska državna televizija IRIB objavila je, pozivajući se na vojnog zvaničnika, da je iranska vojska ispalila rakete na "neprijateljske jedinice" nakon američkog napada na iranski tanker u Ormuskom moreuzu.

Prema tvrdnjama iranskog zvaničnika, mete su pretrpele štetu i nakon napada napustile područje.

Istovremeno, američka televizija Foks, pozivajući se na visokog američkog zvaničnika, izvijestila je da je američka vojska izvela udare na iranske luke Kešm i Bandar Abas.