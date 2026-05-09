Američki predsjednik Donald Tramp saopštio je da su se Rusija i Ukrajina složile sa njegovim predlogom o trodnevnom prekidu vatre, koji bi trebalo da traje od 9. do 11. maja, kao i o razmeni po 1.000 zarobljenika.

Donald Tramp izjavio je da su ruski predsjednik Vladimir Putin i ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski prihvatili njegov predlog o trodnevnom prekidu vatre, koji bi mogao da predstavlja "početak kraja" rata koji traje više od četiri godine.

"Obojica su odmah pristala"

"Tražio sam to direktno od predsjednika Putina i predsjednika Zelenskog i obojica su pristali bez oklevanja", rekao je Tramp prilikom odlaska iz Bele kuće.

Dodao je da bi prekid sukoba mogao da predstavlja "početak kraja veoma dugog, smrtonosnog i teškog rata".

Tramp je na društvenim mrežama naveo da će prekid vatre trajati od 9. do 11. maja.

"Biće obustavljene sve borbene aktivnosti, a dogovorena je i razmena po 1.000 zarobljenika sa obe strane", napisao je Tramp.

Zelenski: "Životi zarobljenika važniji su od Crvenog trga"

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je odluka Ukrajine dijelom doneta zbog mogućnosti oslobađanja ratnih zarobljenika.

"Crveni trg nam je manje važan od života ukrajinskih ratnih zarobljenika koji mogu da se vrate kući", napisao je Zelenski na Telegramu. On je potom potpisao i formalni predsjednički dekret kojim je Rusiji omogućeno da bez napada održi vojnu paradu na Crvenom trgu tokom trajanja primirja.

Zelenski je zahvalio Trampu i američkom timu na diplomatskom angažovanju i poručio da očekuje da Vašington obezbijedi poštovanje dogovora.

"Računamo na Sjedinjene Američke Države da će osigurati da Rusija ispuni svoje obaveze", rekao je Zelenski.

Kremlj odgovorio: "Glupa šala"

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov odbacio je potez Zelenskog kao "glupu šalu". "Nije nam potrebna ničija dozvola da budemo ponosni na Dan pobjede", rekao je Peskov novinarima.

Rubio: "Pregovori stagniraju"

Američki državni sekretar Marko Rubio upozorio je da dosadašnji pregovori nisu doneli konkretan napredak. "Spremni smo da odigramo bilo kakvu ulogu kako bismo došli do mirnog diplomatskog rešenja, ali su ti napori trenutno stagnirali", rekao je Rubio tokom posete Rimu i Vatikanu.

