Ukrajinske snage izvele su udare na niz važnih ruskih vojnih ciljeva, uključujući mali raketni brod i skladišta. Informacije o napadu objavio je Generalštab Oružanih snaga Ukrajine, piše Ukrajinska pravda.

Generalštab je saopštio da je u blizini pomorske baze Kaspijski u ruskom Dagestanu pogođen višenamjenski mali raketni brod klase „Karakurt“, projekta 22800.

Riječ je o plovilu koje može da lansira krstareće rakete „Kalibar“, kojima Rusija redovno napada civilne ciljeve u Ukrajini.

Ukrajinske snage su takođe napale ruski komandni punkt u Sosnivki u Luganskoj oblasti i kopnenu kontrolnu stanicu u blizini Jasne u Donjeckoj oblasti.

Takođe su pogođena skladišta municije u Kalmikivki i skladišta goriva i maziva kod Smoljaninova u Luganskoj oblasti. Ukrajinske trupe su takođe izvele napade na grupe ruskog osoblja kod Dersove u Donjeckoj oblasti i Smile u Zaporoškoj oblasti.