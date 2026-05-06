Putin naredio skromnu paradu za obilježavanje Dana pobjede zbog straha od ukrajinskih napada.

Ruska Federacija obilježava Dan pobjede u subotu 9. maja povodom 81 godine od trijumfa nad nacizmom u Drugom svjetskom ratu. Predsjednik Rusije Vladimir Putin je naredio da se održi skromnija proslava Dana pobjede zbog straha od ukrajinskih napada, piše "Blich".

U svjetskoj javnosti su se već pojavile informacije da Putin strahuje od ukrajinskih napada, kao i zbog eventualnog puča zbog čega je pojačao lično obezbeđenje u prethodnom periodu. Zbog ovih poteza se našao na udaru kritika, a sada je naređeno i da se održi skromnija ceremonija povodom Dana pobjede - neće biti kompletnog naoružanja koja inače Rusija prezentuje na ovoj ceremoniji godinama unazad, već samo vojni orkestar uz prelet svega nekoliko ratnih aviona.

Ono što je interesantno jeste da je Rusija dopremila veliki broj protivvazdušnih odbrambenih (PVO) sistema za odbranu Moskve od eventualnih ukrajinskih napada. Zbog Dana pobede je Rusija tražila privremeni prekid vatre sa Ukrajinom u trajanju od 48 časova, ali je to momentalno odbio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.

Navodno Putin u poslednje vrijeme čak i nije toliko često u Moskvi, već u moćnim i luksuznim bunkerima na jugu Rusije. Što se tiče gostiju, mnogi nisu pozvani, samo najuži krug.

Trebalo bi da u subotu u Moskvi na Crvenom trgu butu predsjednici Belorusije, Kirgistana i Kazahstana, dok mnogi drugi nisu potvrdili dolazak, a veliki deo nije ni pozvan. U poređenju sa prethodnom, 2025. godini, na paradi je bilo čak 27 lidera, ukljućujući bivšeg predsednika Venecuele Nikolasa Madura i kineskog predsednika Si Đinpinga.