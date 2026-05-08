Ukrajina je tokom noći izvela seriju napada dronovima na više ciljeva u Rusiji, uključujući Moskvu, Jaroslavlj i Rostov na Donu.

Izvor: X/@ZelenskyyUa/Printscreen

Kako javlja Ukrajinska Pravda, ukrajinske snage su sinoć napale mete u Rusiji. Serija eksplozija potresla je Jaroslavlj, Moskvu i Rostov na Donu, a najgore je prošla velika rafinerija nafte koja je planula nakon udara.

Sve je počelo sinoć, kada su prvi dronovi uočeni nedaleko od ruske prestonice. Ruska agencija za vazduhoplovstvo (Rosavijacija) reagovala je i uvela privremena ograničenja letova na moskovskim aerodromima Vnukovo i Domodedovo. Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin kasnije je tvrdio da je protivvazdušna odbrana uspjela da obori nekoliko letjlica.

Gori rafinerija u Jaroslavlju, detonacije u Rostovu

Međutim, dok su oči bile uprte u Moskvu, snažne detonacije odjeknule su u Jaroslavlju. Prema informacijama sa Telegram kanala i ruskog medija Astra, meta napada bila je rafinerija nafte "Jaroslavljnefteorgsintez". U krugu postrojenja izbio je ozbiljan požar, a internetom su se brzo proširili snimci na kojima se vidi gust, crni dim kako se diže iznad rafinerije.

Napadnut je i Rostov na Donu. Prvi izvještaji sa terena govore o mogućem raketnom udaru na fabriku "Agropromzapčast". Stanovnici kažu da su čuli niz snažnih eksplozija, nakon kojih je na mjestu događaja izbio veliki požar.

Guverner Rostovske oblasti Jurij Sljusar oglasio se kasnije, tvrdeći da je region "odbio napad dronovima i projektilima". Iako kaže da nema poginulih ni povrijeđenih, priznao je da je štete ipak bilo. "Krhotine oborenih letjelica oštetile su objekte u Taganrogu, Batajsku i Rostovu na Donu, kao i u Mjasnikovskom okrugu", izjavio je Sljusar.

Yaroslavl, more than 700 kilometers from Ukraine’s state border. An oil sector facility that was of great importance for financing Russia’s war.



I thank the Armed Forces of Ukraine and our military intelligence for this manifestation of justice. Ukraine’s long-range sanctions…pic.twitter.com/42OeP0K44t — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa)May 8, 2026

Rusi tvrde da su oborili 264 drona

Gradonačelnik Sobjanjin jutros je dopunio svoje izvještaje, navodeći da je tokom noći samo na prilazima Moskvi presretnuto 26 dronova. S druge strane, rusko Ministarstvo odbrane izašlo je sa prilično neverovatnom brojkom - tvrde da su iznad ruskih regiona ukupno oborili čak 264 bespilotne letjelice.

Naravno, kao što to obično biva, ruske vlasti nisu navele koliko je dronova zapravo prošlo kroz njihovu odbranu i pogodilo ciljeve. Ovaj masovni napad nije došao iz vedra neba. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski juče je poručio da će Ukrajina odgovoriti istom merom na rusko kršenje primirja.

Zelenski je podsjetio da je Kijev još 4. maja najavio prekid vatre koji je trebalo da stupi na snagu 6. maja tačno u ponoć. Međutim, Moskva na taj predlog nije ni odgovorila, već je nastavila sa borbenim dejstvima i udarima po Ukrajini.

Umjesto dogovora, rusko Ministarstvo odbrane jednostrano je proglasilo "primirje" samo za 8. i 9. maj, uz upozorenje: ako se tradicionalna vojna parada u Moskvi povodom Dana pobede na bilo koji način "ometa", Moskva će pokrenuti masovni raketni udar na samo središte Kijeva. Čini se da Kijev te pretnje nije uzeo za ozbiljno, s obzirom na to da su ruske energetske i industrijske postrojenja noćas gorela od Jaroslavlja do Rostova na Donu.