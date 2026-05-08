Rusija prihvatila predlog Donalda Trampa o trodnevnom prekidu vatre.

Savetnik ruskog predsjednika Vladimira Putina, Jurij Ušakov, potvrdio je za ruske medije da je Rusija prihvatila predlog o trodnevnom prekidu vatre u ratu u Ukrajini, javlja ruska novinska agencija "TASS". Prije Rusije se javio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski koji se takođe složio i sada je i zvanično da je od 9. do 11. maja na snazi trodnevni prekid vatre zbog obilježavanja povodom Dana pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu.

Pored privremenog prekida vatre, ugovorena je i razmjena zatvorenika. Ukrajina i Rusija će razmijeniti po tačno 1.000 zatvorenika.

"Po naredbi ruskog predsjednika Vladimira Putina, potvrđujem da je prihvaćen predlog američkog predsjednika Donalda Trampa o prekidu vatre i razmjeni zatvorenika", objasnio je Ušakov novinarima u Rusiji.