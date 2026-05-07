Rusija na državnoj televiziji emitovala monstruoznu prijetnju Ukrajini uoči Dana pobjede.

Izvor: Kremlin Press Service / Zuma Press / Profimedia

Ruska državna televizija "Rosija 1" je emitovala video pretnju Ukrajini uoči Dana pobjede (subota 9. maj) za slučaj da se dogodi nekakav incident na Crvenom trgu u Moskvi. S obzirom da dolazi jako mali broj lidera zbog straha ruskog predsjednika Vladimira Putina od napada Ukrajine, Ukrajina je prijetila napadima, a Rusija se uveliko priprema ali ne za ceremoniju povodom 81 godine od pobjede nad fašizmom, već za potencijalnu odbranu Moskve.

Ministarstvo odbrane je prebacilo više stotina protivvazdušnih odbrambenih (PVO) sistema u Moskvu za eventualnu odbranu od ukrajinskih raketnih napada i napada dronovima. Zbog toga je ruska državna televizija emitovala snimak na kom se nalazi spisak ključnih institucija u Kijevu, prijestonici Ukrajine, koje bi bile mete ukoliko bi Rusija odgovorila Ukrajini.

Russian television has broadcast potential targets for a "retaliatory strike" on Kyiv if the Moscow parade is disrupted. The list includes the Verkhovna Rada, the government quarter, the Cabinet of Ministers, the Office of the President, and nearby embassies.pic.twitter.com/YXu2cL3eqe — WarTranslated (@wartranslated)May 7, 2026

Na snimku su do detalja prikazane lokacije koje bi momentalno bile napadnute. Prvo bi se na udaru našao čitav okrug u kom se nalaze zgrade Vlade Ukrajine i Vrhovna rada (parlament Ukrajine), potom Marijinski park pa sve do Kabineta ministara u Ulici Gruševskog.

"U slučaju provokacije, napadnuti će biti čitav vladin okrug i Vrhovna rada, od Marijinskog parka pa sve do Kabineta ministara u ulici Gruševskog. Vrhovni savjet Ukrajine je ovde. U blizini su ambasade Letonije i Japana, malo dalje na adresi Vladimirska 33 je zgrada SBU, a odmah tu je i jermenska ambasada", navodi glas u pozadini snimka.

Vidi opis Putin naciljao bunker Zelenskog: Jeziva prijetnja na televiziji, mete su ambasade i ključne institucije Ukrajine (Video) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Stanislav Krasilnikov / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Stanislav Krasilnikov / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

Mete napada bili bi Zelenski i ambasade najvećih ukrajinskih saveznika

Takođe, mete napade bi bile i zapadne diplomate kao i ambasade. Na udaru bi se našle ambasade Njemačke, Italije, Kanade, Sjedinjenih Američkih Država, Poljske i Francuske.

Direktno je zaprijećeno čak i ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom. Njegov bunker se navodno nalazi u Bankovoj ulici koji bi takođe bio meta napada.