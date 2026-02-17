Zelenski je naveo da su mu Vitkof i Kušner prenijeli da Rusija zaista želi okončanje rata i da bi na toj osnovi trebalo koordinisati stavove pred pregovore

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski poručio je da ukrajinski narod ne bi prihvatio mirovni sporazum koji podrazumijeva jednostrano povlačenje ukrajinskih snaga iz Donbasa i predaju te teritorije Rusiji. U intervjuu za američki portal Aksios, Zelenski je naglasio da bi takav dogovor bio politički i društveno neodrživ.

Njegova izjava dolazi u trenutku kada su se ukrajinski i ruski pregovarači sastali u Ženevi na trećoj rundi direktnih razgovora, a ključno sporno pitanje ostaje kontrola nad Donbasom, od kojeg je oko deset odsto i dalje pod kontrolom Kijeva.

Zelenski je ponovio da je najbolji način za postizanje proboja po pitanju teritorije da se sastane sa Putinom licem u lice. Rekao je da je svojoj delegaciji naložio da uoči mogućnost budućeg sastanka na nivou lidera u Ženevi.

Zelenski je naveo da su mu američki posrednici Stiv Vitkof i Džared Kušner prenijeli da Rusija zaista želi okončanje rata i da bi na toj osnovi trebalo koordinisati stavove pred pregovore.

Ipak, ukrajinski predsjednik je istakao da je mnogo oprezniji u procjeni namjera Moskve. Takođe je poručio da američki predstavnici ne bi trebalo da pokušavaju da ga primoraju da promoviše mirovni plan koji bi njegovi građani doživjeli kao „neuspješnu priču“.



Posebno je ocijenio kao „nepravedno“ to što predsjednik SAD Donald Tramp javno poziva Ukrajinu, a ne Rusiju, na ustupke radi postizanja mira. Prema njegovim riječima, iako je možda politički lakše vršiti pritisak na Ukrajinu nego na mnogo veću Rusiju, trajni mir se ne može postići tako što će se „dati pobjeda“ ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu.

Tramp je poslednjih dana u dva navrata izjavio da je teret kompromisa na Zelenskom. „Nadam se da je to samo njegova taktika, a ne konačna odluka“, rekao je Zelenski za Aksios.

Istovremeno je zahvalio Trampu na naporima da posreduje u mirovnom procesu, naglasivši da njegovi razgovori sa Kušnerom i Vitkofom nisu praćeni pritiscima kakve Tramp koristi u javnim istupima.

"Poštujemo jedni druge“, rekao je Zelenski, dodajući da „nije osoba koja lako popušta pod pritiskom“.



U svom 37-minutnom telefonskom intervjuu za Aksios, Zelenski je napomenuo da su Vašington i Kijev postigli dogovor da svaki sporazum mora biti izložen ukrajinskom narodu na referendumu.

Ako taj sporazum podrazumijeva da se ukrajinska strana jednostavno povuče iz Donbasa – žrtvujući suverenitet i prava građana koji tamo žive – on vjeruje da bi bio odbijen.

"Emocionalno, ljudi ovo nikada neće oprostiti. Nikada. Neće mi oprostiti… neće oprostiti (Americi),“ rekao je Zelenski, dodajući da Ukrajinci „ne mogu da shvate zašto bi ih tražili da predaju još više teritorije“.

"Ovo je dio naše zemlje, svi ovi građani, zastava, zemlja", rekao je Zelenski.

(Kurir.rs/Axios/P.V.)