Zelenski strahuje da će Ukrajina dobiti manje naoružanja zbog rata na Bliskom istoku.

Od trenutka kada su Izrael i Sjedinjene Američke Države započele zajedničku vojnu operaciju "Epski bes", Ukrajina je ostala bez mnogih raketnih sistema koje je očekivala za rat protiv Rusije, ali ih koriste i troše Sjedinjene Države, piše "Politiko". Sjedinjene Države i saveznici na Bliskom istoku su dosad potrošili više stotina "Patriot" projektila kako bi oborili iranske projektile i "Šahed" dronove.

"Ako je Vladimir Putin osjećao bilo kakav pritisak ranije, sada ga više nema, nestao je. Sjedinjene Države su ometene i troše oružje koje je Evropa planirala da kupi za Ukrajinu", izjavio je visoki zvaničnik Evropske unije.

O sličnoj stvari je govorio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Zelenski je u intervjuu za njemački "Welt" govorio o uticaju rata na Bliskom istoku na rat u Ukrajini.

"Ovaj rat će doprinijeti broju projektila, smanjiće broj raketa za Ukrajinu", ocenio je Zelenski.

Da podsjetimo, Izrael i Sjedinjene Države napale su Iran u subotu 28. februara u ranim jutarnjim časovima u vojnoj operaciji “Epski bijes”. U napadima su ubijeni vrhovni vođa Irana Ali Hamnei i bivši predsjednik Irana Mahmud Ahmadinežad.