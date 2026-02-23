Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je u intervjuu za BBC da vjeruje kako je ruski lider Vladimir Putin "već započeo" Treći svjetski rat.

Izvor: CNP/AdMedia / Sipa Press / Profimedia

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da vjeruje da je ruski predsjednik Vladimir Putin "već započeo" Treći svjetski rat, u intervjuu za britansku televizijsku stanicu BBC.

Govoreći u Kijevu tokom vikenda, uoči četvrte godišnjice sukoba između Rusije i Ukrajine u utorak, Zelenski je rekao da se njegov stav o sukobu razlikuje od stava američkog predsjednika Donalda Trampa.

"Imamo različite poglede na treći svjetski rat. Vjerujem da ga je Putin već započeo. Pitanje je koliko teritorije će moći da osvoji i kako ga zaustaviti", rekao je Zelenski u intervjuu, koji je objavljen u nedelju kasno po londonskom vremenu. „.“

Računa na američke garancije

Zelenski je nastavio rekavši da "Rusija želi da nametne drugačiji način života svijetu i promijeni živote koje su ljudi sami izabrali". "Stoga vjerujem i dugo vjerujem da je Putin već započeo ovaj rat, a mi sprečavamo da on postane široki Treći svjetski rat."

Ukrajinski lider je takođe rekao da računa na pouzdane bezbjednosne garancije Sjedinjenih Država za svoju zemlju koje ne zavise isključivo od volje američkog predsjednika.

"Kao predsjednici, imamo fiksne uslove. Želimo garancije na 30 godina, na primjer. Kongres je potreban. Predsjednici se mijenjaju, ali institucije ostaju", rekao je Zelenski kada su ga pitali da li vjeruje Trampu.

Odbacuje ustupanje teritorije

Zelenski je takođe naglasio da je dugoročni cilj povratak svih teritorija koje je Rusija okupirala od početka rata i povratak na granice Ukrajine uspostavljene 1991. godine, godine njene nezavisnosti. To je samo pitanje vremena, ali to trenutno nije moguće, rekao je on.

"Učiniti to danas značilo bi gubitak ogromnog broja ljudi, milione ljudi, jer je ruska vojska velika i razumijemo cijenu takvih koraka. Ne bismo imali dovoljno ljudi. A takođe nemamo dovoljno oružja. To ne zavisi samo od nas, već i od naših partnera.", rekao je ukrajinski lider.

Zelenski je još jednom kategorično odbacio ustupanje daljih teritorija u Donjeckoj, Hersonskoj i Zaporoškoj oblasti, koje Rusija nije uspela u potpunosti da osvoji. "Ne gledam na to jednostavno kao na zemlju. Vidim to kao napuštanje - slabljenje naših pozicija, napuštanje stotina hiljada naših ljudi koji tamo žive. Tako ja to vidim. I siguran sam da bi ovo 'povlačenje' podijelilo naše društvo."

Zelenskom istekao mandat

U intervjuu, Zelenski, čiji je početni mandat istekao, ostavio je otvoreno pitanje da li će se ponovo kandidovati za predsjednika na eventualnim novim izborima. U svakom slučaju, prije takvog glasanja bile bi potrebne pouzdane bezbjednosne garancije kako bi se spriječile manipulacije izborima i trajno zaštitila Ukrajina od ruskih aneksionističkih ambicija, rekao je on.

Putin, koji je naredio potpunu invaziju na Ukrajinu 2022. godine, više puta je od 2024. godine izjavljivao da Zelenski više nije legitiman zbog isteka mandata. Kijev, međutim, ukazuje na ratno stanje, koje zabranjuje izbore tokom ratnog vremena, čime se produžava mandat Zelenskog. Zelenski ostaje međunarodno priznat kao predsjednik Ukrajine.