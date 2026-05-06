Otkriven mogući uzrok hantavirusa na kruzeru "MV Hondius" - par iz Holandije bio je na deponiji dok je posmatrao i fotografisao ptice, sumnja se da su tada možda došli u kontakt sa zaraženim glodarima.

Izvor: SmartLife / Stefan Stojanović

Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) je saopštila danas da pokušava da pronađe sve ljude koji su bili na letu između ostrva Sveta Jelena i Johanesburga na kom je bila žena iz Holandije koja je ubrzo preminula od hantavirusa, prenosi "BBC". Ona je napustila kruzer "Hondijus" koji je putovao od Ušuaje u Argentini do Zelenortskih ostrva na zapadu Afrike kada su preminule tri osobe, a prema pisanju "Dejli Mejla", sumnja se da je holandski par unio virus na kruzer "MV Hondius".

"Pokrenuto je praćenje kontakata koji su putnici imali", saopštila je danas SZO.

Kako navodi pomenuti britanski list, sumnja se da je par iz Holandije bio na deponiji u Ušuaju gdje su fotografisali ptice. Tu su, prema poslednjim informacijama iz istrage, mogli da dođu u kontakt sa zaraženim glodarima.

Preminuli na kruzeru su bračni par iz Holandije - muškarac (70) koji je umro na ostrvu Sveta Jelena 11. aprila i njegova supruga (69) koja je preminula na aerodromu O. R. Tambo u Johanesburgu u Južnoj Africi - dok je treća žrtva muškarac iz Njemačke koji je preminuo 2. maja.

Ubrzo je saopšteno da je hantavirusom zaražen i državljanin (69) Velike Britanije 27. aprila. Potom se oglasila i Švajcarska koja je saopštila da je zaražen jedan njen državljanin i on se nalazi na liječenju u bolnici u Cirihu u posebnoj izolaciji.

Brod bi trebalo da pristane na Kanarska ostrva u Španiji. Lokalne vlasti strahuju od širenja zaraze, dok je španska vlada naložila sve neophodne medicinske preglede, a mnoge očekuje i karantin.

Po javnost je nizak rizik od većeg širenja zazare. Međutim, svi putnici su pod strogim nadzorom, i SZO je saopštio ranije da situacija nije za poređenje sa početkom pandemije koronavirusa.

Koji su simptomi hantavirusa?

Hantavirus se širi kada čestice urina i izmeta glodara zagade vazduh. Prema navodima stručnjaka iz SZO, virus se u vrlo retkim slučajevima širi ljudskim kontaktom.

Simptomi su slični gripu. Oni mogu da dovedu do srčane i plućne insuficijencije, a oko 40 odsto slučajeva se završava smrću.