Institut za javno zdravlje Crne Gore prati situaciju na kruzeru gdje su zabilježeni slučajevi hantavirusa.

Izvor: Youtube/The World - Residences at Sea/Printscreen

Na kruzeru na kojem su, prema nezvaničnim informacijama, tri osobe preminule od sumnje na hantavirus, nalaze se i državljani Crne Gore. Iz Instituta za javno zdravlje saopšteno je da u ovom trenutku nemaju podatke da su crnogorski državljani među oboljelima ili osobama kod kojih se sumnja na infekciju.

Institut za javno zdravlje saopštio je da je od Nacionalne kontakt tačke za Međunarodni zdravstveni pravilnik iz Holandije obaviješten o pojavi epidemije nepoznatog uzroka na putničkom kruzeru koji plovi pod holandskom zastavom.

Kako navode, takođe, dobijena je informacija da se na brodu nalazilo 147 osoba, uključujući 88 putnika iz sljedećih zemalja: Velika Britanija, Španija, Francuska, Njemačka, Grčka, Belgija, Poljska, Irska, Turska, Sjedinjene Američke Države, Kanada, Novi Zeland, Australija, Argentina, Japan, Filipina, Rusija, Ukrajina, Crna Gora, Indija, Portugal, Gvatemala i Holandija.

Simptomi oboljelih od hantavirusa

"Kod svih osoba koje su imale simptome registrovana je groznica i bolest slična gripu; neke osobe su prijavile gastrointestinalne simptome i ekstremni umor, dok su druge razvile upalu pluća. Prema dostupnim podacima, sumnja se na infekcije izazvane hantavirusom, uključujući tri smrtna ishoda", ističe se u saopštenju.

Dodaju da Institut za javno zdravlje Crne Gore u ovom trenutku nema informaciju da su crnogorski državljani među oboljelima ili osobama kod kojih se sumnja na infekciju.

"Institut za javno zdravlje Crne Gore je, u skladu sa svojim nadležnostima, preduzeo aktivnosti radi prikupljanja dodatnih informacija. Nakon pristizanja odgovora od relevantnih međunarodnih institucija, javnost će biti blagovremeno obaviještena", piše u saopštenju.

Kako poručuju, Hantavirusne infekcije najčešće se prenose kontaktom sa izlučevinama zaraženih glodara, odnosno udisanjem čestica kontaminiranih urinom, fecesom ili pljuvačkom glodara.

Iz Instituta za javno zdravlje Crne Gore saopšteno je da će nastaviti da prate situaciju i da će postupati u skladu sa međunarodnim zdravstvenim procedurama i preporukama nadležnih institucija.

"Molimo javnost i medije da se o ovoj situaciji informišu putem zvaničnih izvora i da se izbjegava širenje neprovjerenih informacija, posebno imajući u vidu da je istraživanje o okolnostima događaja i dalje u toku", zaključuje se u saopštenju.

(RTCG/MONDO)