Iran tvrdi da dva američka broda nisu prošla kroz Ormuski moreuz.

Iran tvrdi da Sjedinjene Američke Države lažu po pitanju prolaska dva broda kroz Ormuski moreuza, prenosi "Skaj Njuz" pisanje iranske novinske agencije "Tašim". Iran tvrdi da nijedan komercijalni brod ili naftni tanker nisu prošli kroz Ormuski moreuz u prethodnih nekoliko sati, dok su Sjedinjene Države saopštile da su dva broda prošla kroz njega danas nakon čega je iranska revolucionarna garda izdala upozorenje po pitanju prolaska kroz Ormuski moreuz.

"To su kompletne laži", navodi se u odgovoru Irana.

Ranije u toku dana su se po tom pitanju oglasile i Centralna komanda pomorskih snaga i američki ministar finansija Skot Besent. I Centralna komanda i Besent tvrde da Sjedinjene Države u potpunosti kontrolišu Ormuski moreuz što je već govorio tokom prethodnog vikenda američki predsjednik Donald Tramp.