Američki zvaničnik jasno naznačio da američki brod nije pogođen u Ormuskom moreuzu.

Američki zvaničnik oglasio se povodom navoda da je Iran pogodio američki brod i jasno naznačio: "Naš brod NIJE POGOĐEN!". Ovu vijest prenio je Barak Ravid, jedan od najuticajnijih novinara za diplomatiju, nacionalnu bezbjednost i bliskoistočnu politiku koji radi za AxIos i CNN.

Senior U.S. official denies a U.S. ship was hit by Iranian missiles — Barak Ravid (@BarakRavid)May 4, 2026

Podsjetimo, Iran je saopštio da je zaustavio američki ratni brod koji je pokušao da uđe u Ormuski moreuz, prenio je Skaj njuz.

Prema navodima iranske novinske agencije Fars, dve rakete ispaljene su na američki ratni brod u blizini ostrva Jask, pošto je, kako tvrde, ignorisao upozorenja iranskih snaga. Agencija, pozivajući se na lokalne izvore, navodi da se brod potom povukao iz tog područja.