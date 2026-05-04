Ujedinjeni Arapski Emirati optužili su Iran za napad dronovima na prazan naftni tanker u Ormuskom moreuzu. Povrijeđenih nema, a UAE oštro zahtijevaju hitnu deblokadu ovog plovnog puta.

Ujedinjeni Arapski Emirati su optužili Iran za napad dronovima na prazan tanker za sirovu naftu, koji pripada državnoj naftnoj kompaniji ADNOC iz Abu Dabija, dok je pokušavao da prođe kroz Ormuski moreuz.

Pomorska logistička jedinica ADNOC-a objavila je da je tanker "Barakah" bio prazan kad su ga napala dva drona, te da nema izvještaja o povrijeđenima.

"UAE su dodatno istakli potrebu da Iran prekine ove ničim izazvane napade, da garantuje punu posvećenost trenutnom prekidu svih neprijateljstava, kao i potpunom i bezuslovnom ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza", saopštilo je ministarstvo spoljnih poslova.

Blokada od februara

Iran je blokirao ulazak i izlazak iz Zaliva većini neiranskih brodova otkako su Sjedinjene Države i Izrael započeli napade na tu zemlju 28. februara.

Zaprijetio je napadom na brodove kojima prolaz nije dozvoljen ukoliko pokušaju da prođu kroz moreuz, kroz koji prolazi oko petine svjetskih pošiljki nafte i gasa.

Britansko upozorenje

Agencija Ujedinjenog Kraljevstva za pomorske trgovinske operacije ranije je izvijestila da je tanker pogođen nepoznatim projektilima dok se nalazio oko 78 nautičkih milja sjeverno od Fudžejre u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.