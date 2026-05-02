Život dobitnice Nobelove nagrade za mir Narges Mohamadi u rukama je iranskih vlasti nakon naglog pogoršanja njenog zdravstvenog stanja, upozorio je Norveški Nobelov komitet, pozivajući na njeno hitno oslobađanje i adekvatno liječenje.

Šef Norveškog Nobelovog komiteta izjavio je u subotu da je život zatvorene dobitnice Nobelove nagrade za mir Narges Mohamadi u rukama iranskih vlasti nakon što joj je zdravlje "ozbiljno narušeno" i pozvao na njeno puštanje na slobodu i predaju njenom medicinskom timu.

Mohamadi je u petak prebačena iz zatvora u bolnicu nakon "katastrofalnog pogoršanja zdravstvenog stanja, uključujući dvije epizode ​​potpunog gubitka svijesti i težak srčani udar", saopštila je fondacija kojom upravlja njena porodica. Fondacija Narges Mohamadi saopštila je da je premještaj bio neophodan nakon što su zatvorski ljekari utvrdili da se njeno stanje ne može liječiti "na licu mjesta".

Mohamadi, koja je imala preko 50 godina i dobila Nobelovu nagradu za mir za svoje napore za unapređenje prava žena i ukidanje smrtne kazne u Iranu, osumnjičena je da je krajem marta doživjela srčani udar, saopštila je njena porodica.

Fondacija je u subotu saopštila da je dobitnica Nobelove nagrade u nestabilnom stanju i da prima kiseonik. Fondacija je pozvala na njen premještaj u bolnicu u Teheranu.

Rojters nije mogao nezavisno da potvrdi njeno stanje. Jergen Vatne Fridnes , predsjednik Norveškog Nobelovog komiteta koji dodeljuje Nobelovu nagradu za mir, rekao je da iranske vlasti moraju da predaju Mohamadi njenom posvećenom medicinskom timu kako bi joj se hitno pružila pomoć jer je njen život u opasnosti.

"Ona je zatvorena samo zbog svog mirnog humanitarnog rada. Njen život je u rukama iranskih vlasti", rekao je on u subotu za Rojters.

Aktivistkinja, koja je prošla kroz tri procedure angioplastike, suočava se sa "direktnom i neposrednom" pretnjom po svoje pravo na život, saopštila je njena porodica. Pozivamo da se sve optužbe odmah odbace i da se sve presude izrečene zbog njenog mirnog humanitarnog rada bezuslovno ponište.

Mohamadi je osuđena na novu zatvorsku kaznu od 7 1/2 godina, objavila je fondacija u februaru, nekoliko nedelja prije nego što su SAD i Izrael pokrenuli rat protiv Irana. Nobelov komitet je potom pozvao Teheran da je odmah oslobodi.

Uhapšena je u decembru nakon što je osudila smrt advokata Hosrova Alikordija. Tužilac Hasan Hematifar rekao je novinarima da je potom iznela provokativne komentare na komemoraciji Alikordija u severoistočnom gradu Mešhedu i ohrabrila prisutne "da skandiraju slogane koji krše norme" i "remete javni mir".