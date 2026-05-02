Američko ministarstvo odbrane povlači 5.000 vojnika iz Njemačke usred tenzija između Trampa i njemačkog kancelara Merca.

Američko ministarstvo odbrane povlači 5.000 vojnika iz Njemačke, usred sve većih tenzija između predsjednika SAD Donalda Trampa i njemačkog kancelara Fridriha Merca oko rata sa Iranom.

Odluka dolazi dan nakon što je Tramp kritikovao Merca, koji je sugerisao da su Sjedinjene Države "ponižene" od strane iranskih pregovarača.

U objavama na društvenim mrežama, Tramp je proteklih dana poručio da Merc "radi užasan posao" i da mu je "zemlja razvaljena", ukazujući na probleme sa migracijama i energetikom. Tramp je takođe predložio povlačenje američkih vojnika iz Italije i Španije.

Sjedinjene Države imaju značajno vojno prisustvo u Njemačkoj, sa više od 36.000 aktivnih vojnika raspoređenih u bazama širom zemlje, prema podacima iz decembra prošle godine.

Nalog ministra odbrane

U saopštenju je portparol Pentagona Šon Parnel rekao da je nalog donio ministar odbrane Pit Hegset.

"Ova odluka slijedi temeljnu reviziju rasporeda snaga ministarstva u Evropi i uzima u obzir potrebe na terenu i uslove u operativnom području", rekao je.

"Očekujemo da će povlačenje biti završeno u narednih šest do dvanaest mjeseci", dodao je.

Italija i Španija na udaru

Tramp, dugogodišnji kritičar NATO saveza, oštro je napadao saveznike zbog odbijanja da učestvuju u operacijama ponovnog otvaranja Ormuskog moreuza.

Na pitanje u četvrtak da li razmatra i povlačenje američkih vojnika iz NATO saveznica Italije i Španije, Tramp je odgovorio: "Vjerovatno hoću, zašto ne bih?"

"Italija nam nije bila od pomoći, a Španija je bila grozna", dodao je, kritikujući njihov odgovor na rat u Iranu. "U svim slučajevima su rekli: 'Ne želim da se miješam.'"

Mercove izjave zapalile sukob

Merc je ranije ove nedjelje studentima na univerzitetu rekao da "Amerikanci očigledno nemaju strategiju" i da ne vidi "kakav bi strateški izlaz mogli da izaberu".

"Iranci su očigledno veoma vješti u pregovorima, odnosno još vještiji u izbjegavanju pregovora, puštajući Amerikance da otputuju u Islamabad i zatim odu bez ikakvog rezultata", rekao je. Dodao je da je "cijela nacija" "ponižena" od strane iranskog rukovodstva.

Kao odgovor, Tramp je na svojoj platformi Truth Social napisao da Merc misli kako je "u redu da Iran ima nuklearno oružje" i da "ne zna o čemu govori".

"Nije ni čudo što Njemačka stoji tako loše, i ekonomski i u svakom drugom pogledu!", naveo je.

Najveće američko vojno prisustvo u Evropi

Američki vojni raspored u Njemačkoj daleko je najveći u Evropi, sa oko 12.000 vojnika u Italiji i dodatnih 10.000 u Ujedinjenom Kraljevstvu. Mnogi su stacionirani u vazdušnoj bazi Ramštajn u blizini jugozapadnog njemačkog grada Kajzerslauterna. Jedino Japan ima veći broj američkih vojnika.

Iako je Tramp i ranije predlagao smanjenje američkih snaga u Njemačkoj, ti planovi do sada nijesu sprovedeni. Godine 2020. predlog o premještanju 12.000 američkih vojnika iz Njemačke u druge NATO zemlje ili nazad u SAD blokirao je Kongres, a potom ga je poništio predsjednik Džo Bajden.

Tada je Tramp optužio Njemačku da je "neodgovorna" jer njena vojna potrošnja znatno zaostaje za NATO ciljem od 2% BDP-a. Međutim, to se pod vladom Fridriha Merca značajno promijenilo. Procjene pokazuju da će Njemačka 2027. izdvajati 105,8 milijardi eura, dok bi ukupna odbrambena potrošnja već sljedeće godine trebalo da dostigne 3,1% BDP-a.