Više od 68.000 američkih vojnika raspoređeno je u više od deset evropskih zemalja, najviše u Njemačkoj, Italiji i Velikoj Britaniji, a deo snaga nalazi se i u susjedstvu Srbije.

Sjedinjene Američke Države povlače 5.000 vojnika iz Njemačke , saveznice NATO-a, objavio je Pentagon, nakon javnog spora oko rata u Iranu između američkog predsjednika Donalda Trampa i kancelara Fridriha Merca.

To je do sada najkonkretnija objava smanjenja američkog vojnog prisustva u Evropi, a dolazi nakon višemjesečnih žalbi iz Vašingtona da region ne čini dovoljno da podrži Amerikance u Iranu i osigura sopstvenu bezbijednost.

Koliko američkih vojnika ima u Evropi?

Sjedinjene Države su imale približno 68.000 aktivnih vojnika stalno raspoređenih u svojim prekomorskim bazama u Evropi od decembra 2025. godine, prema podacima Centra za podatke o vojnoj snazi SAD (DMDC).

Ovo ne uključuje rotacione snage raspoređene kao dio operacija i vežbi raspoređivanja snaga. Američka vojska je raspoređena u 31 stalnoj bazi i 19 drugih vojnih lokacija kojima Ministarstvo odbrane ima pristup od marta 2024. godine, pokazuje izvještaj Kongresa.

Šta američke snage rade u Evropi?

Američka evropska komanda (USEUCOM) nadgleda vojne operacije SAD širom Evrope, sarađujući sa NATO saveznicima kroz šest komandi koje predstavljaju kopnenu vojsku, mornaricu, ratno vazduhoplovstvo, marinski korpus, snage za specijalne operacije i novoformirane svemirske snage. Ove komponente imaju sjedišta u Nemačkoj i Italiji i fokusiraju se na reagovanje na krize i bezbjednosnu saradnju širom Evrope i Afrike.

Gdje su stacionirani ovi vojnici?

Američki vojnici su stacionirani u više od desetak evropskih zemalja, uglavnom u Nemačkoj, Italiji i Velikoj Britaniji.

Njemačka - Najveća američka baza u Evropi je vazduhoplovna baza u blizini njemačkog grada Ramštajna, gdje su vojnici stacionirani od 1952. godine. U južnoj Njemačkoj, garnizon američke vojske Bavarija, sa sedištem u Grafenveru, glavni je centar za obuku snaga u Evropi. Prema podacima DMDC-a, od decembra 2025. godine, u Njemačkoj je bilo stacionirano 36.436 vojnika na aktivnoj dužnosti, podeljenih u pet garnizona.

Italija - Američko vojno osoblje je stacionirano u Italiji od kraja Drugog svjetskog rata i obuhvata divizije kopnene vojske, mornarice i vazduhoplovstva. Podaci DMDC-a pokazuju da je Italija krajem 2025. godine ugostila 12.662 aktivna vojnika u bazama u Vičenci, Avijanu, Napulju i Siciliji.

Britanija - Američke snage u Ujedinjenom Kraljevstvu brojale su 10.156 vojnika u decembru prošle godine, stacioniranih u tri baze, u kojima je uglavnom smješteno osoblje vazduhoplovnih snaga.

Španija - Ova zemlja je domaćin bazama američke mornarice i vazduhoplovstva u blizini Gibraltarskog moreuza. Podaci DMDC-a pokazuju da je od decembra 2025. godine u Španiji bilo stalno stacionirano 3.814 aktivnih vojnika, prenosi Index.

Poljska - Poljska je domaćin 369 stalno raspoređenih vojnika na aktivnoj službi, kao i oko 10.000 rotacionih vojnika finansiranih kroz Evropsku inicijativu za odvraćanje, prema podacima DMDC-a i Kongresne istraživačke službe. Osoblje je stacionirano u četiri baze sa privremenim pristupom SAD.

Rumunija - Slično Poljskoj i drugim zemljama bivšeg komunističkog bloka, Rumunija je domaćin rotacionog prisustva američkih snaga sa 153 stalno raspoređena vojnika, prema podacima DMDC-a i Kongresne istraživačke službe. Baze kojima SAD imaju pristup uključuju vazduhoplovnu bazu Mihail Kogalničanu, Kampia Turzi i Deveselu.

Mađarska - SAD sprovode rotacione raspoređivanja i vežbe u Mađarskoj. DMDC je u decembru izvestio da je zemlja domaćin 77 stalno raspoređenih vojnika stacioniranih u dvije baze, Kečkemetu i vazduhoplovnoj bazi Papa.