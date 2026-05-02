Najuži krug tajno mrzi Putina, a bivši prokremljovski advokat predviđa njegov pad u "dvorskom prevratu" naredne godine. Oštro upozorenje uputila je i influenserka Viktorija Bonja.

Najuži krug ruskog predsjednika Vladimir Putin “potajno ga mrzi” i u Rusiji bi mogao uslijediti tihi dvorski prevrat u narednim godinama, tvrdi advokat Ilja Remeslo, nekadašnji pristalica Kremlja.

On je u intervjuu za Ksenija Sobčak poručio da je upravo Putin “glavni uzrok problema” sa kojima se Rusija suočava, navodeći da “svi to znaju, ali ne govore javno”.

“Sistem je na ivici promjena”

Remeslo tvrdi da poznaje slabosti sistema i da želi da ima ulogu u, kako kaže, budućem prenosu vlasti.

“Duboko sam uvjeren da ćemo krajem 2026. ili početkom 2027. doživjeti velike promjene – kolaps starog sistema i stvaranje novog”, kazao je.

Prema njegovim riječima, promjena vlasti neće doći kroz vojni puč, već kroz “tihe procese unutar sistema”, slično kao nakon smrti Joseph Stalin 1953. godine.

Ko bi mogao naslijediti Putina?

Iako nije želio da imenuje potencijalnog nasljednika, Remeslo je naveo nekoliko mogućih kandidata, među kojima su premijer Mikhail Mishustin, ministar ekonomije Maxim Reshetnikov i visoki zvaničnik Kremlja Aleksey Dyumin.

Svi oni važe za ljude bliske sistemu, ali i potencijalne aktere eventualne tranzicije vlasti.

Rastu kritike i iz lojalnih krugova

Ovakve izjave dolaze u trenutku kada se sve češće čuju kritike čak i iz prokremaljskih krugova.

Ruska influenserka Viktorija Bonja nedavno je javno upozorila Putina da je društvo na ivici pucanja zbog ekonomske krize i pritisaka na građane.

“Ljudi se plaše, ali neće zauvijek. Jednog dana će ta opruga pući”, poručila je ona u video obraćanju koje je postalo viralno.

Nezadovoljstvo zbog ekonomije i rata

Bonja je ukazala na niz problema – od ekonomskih teškoća i propadanja malih biznisa do ograničenja na internetu i posljedica rata u Ukrajini.

Prema njenim riječima, predsjednik ne dobija realnu sliku situacije jer je okružen lojalnim saradnicima koji prikrivaju stvarno stanje.

Podijeljene reakcije javnosti

Njeno obraćanje izazvalo je burne reakcije – dio javnosti podržao je kritike, dok drugi smatraju da Putin ima potpunu kontrolu i da je svjestan svih problema.

Ipak, sve češći javni istupi poput ovog ukazuju na rastuće nezadovoljstvo u dijelu ruskog društva, ali i među elitama koje su godinama bile stub podrške Kremlju.