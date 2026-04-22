Rat u Ukrajini ušao je u 1.519. dan, a ruski predsjednik Vladimir Putin poručio je da Moskva već zna kako će se sukob završiti, ali da detalje neće iznositi u javnost. Rusija će, prema njegovim riječima, ostaje čvrsto usmjerena na ostvarivanje svojih ciljeva.

Izvor: YouTube/CCTV video news agency/NBC News

Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da Moskva već zna kako će se završiti rat u Ukrajini, ali da o tome neće javno govoriti. Putin je poručio da Rusija ostaje fokusirana na ostvarenje svojih ciljeva, bez preciziranja pod kojim uslovima bi sukob mogao biti okončan, prenijeli su strani mediji.

"Znamo kako će se završiti"

Govoreći na sastanku sa predstavnicima lokalnih vlasti, Putin je naglasio da su borbena dejstva složena i opasna, ali da rusko rukovodstvo ima jasnu predstavu o ishodu.

"Borbe su uvijek izuzetno složene i opasne", rekao je Putin.

"Znamo kako će se sve završiti, ali o tome nećemo davati javne izjave, već ćemo raditi na ostvarivanju ciljeva koje smo postavili i zadataka koji su pred nama", izjavio je ruski predsjednik.

Poruka Kijevu

Putin je dodao da vlasti u Kijevu već razmatraju na koji način će predstaviti situaciju u svijetlu, kako je naveo, buduće ruske pobjede.

Rat ušao u četvrtu godinu

Rat u Ukrajini traje već četvrtu godinu od početka invazije u februaru 2022. godine. Sukob se odvija paralelno sa ratom između SAD i Izraela protiv Irana, koji je počeo 28. februara ove godine, a Rusija se profilisala kao jedan od najglasnijih međunarodnih saveznika Teherana.

Upozorenje na sabotaže u Evropi

Putinove izjave dolaze u trenutku kada je zabilježen značajan porast ruskih sabotažnih operacija širom Evrope tokom 2024. godine, prema istraživanju Međunarodnog instituta za strateške studije.

Očekuje se da će otpornost evropske kritične infrastrukture biti jedna od glavnih tema na prvom Stokholmskom forumu o civilnoj odbrani koji se održava danas 21. i sutra 22. aprila.

BONUS VIDEO:

(MONDO)