Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči doputovao je u Sankt Peterburg radi razgovora sa Vladimirom Putinom o regionalnoj saradnji.

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči doputovao je jutros u Sankt Peterburg, gdje bi trebalo da se sastane sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

U središtu razgovora biće koordinacija djelovanja i unaprjeđenje zajedničkih programa na regionalnom i međunarodnom nivou, najavio je na društvenoj mreži X iranski ambasador u Moskvi Kazem Džalali, piše CNN.

Foreign Minister@araghchiarrived in Saint Petersburg early on Monday, for an official visit to the Russian Federation.

He is scheduled to hold talks with his Russian counterpart, Sergei Lavrov, and Russian President Vladimir Putin during this trip.pic.twitter.com/Bvwwa9kVtN — IRNA News Agency ☫ (@IrnaEnglish)April 27, 2026

Rusija i Iran su dugogodišnji partneri, a Moskva je bila ključni diplomatski saveznik Teherana tokom sukoba sa Sjedinjenim Državama.

Kremlj je ranije nudio preuzimanje iranskog obogaćenog uranijuma radi skladištenja ili prerade na ruskom tlu, ali je tu ponudu navodno odbio američki predsjednik Donald Tramp.

Partnerstvo je dodatno ojačano u januaru prošle godine, kada su dve zemlje potpisale dvadesetogodišnji sporazum o ekonomskoj, vojnoj i političkoj saradnji. Iako Rusija američke napade na Iran smatra "neizazvanom agresijom", važno je napomenuti da potpisani sporazum ne uključuje klauzulu o uzajamnoj odbrani.

Obavještajni podaci i posredovanje

CNN je u martu izvijestio, pozivajući se na više izvora upoznatih sa američkim obavještajnim podacima, da Rusija snabdijeva Iran informacijama o lokacijama i kretanju američkih vojnika, brodova i aviona.

To je protumačeno kao prva naznaka da Moskva nastoji da se uključi u sukob. U međuvremenu, ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov u nedavnom je razgovoru sa pakistanskim kolegom Mohamadom Išakom Darom izjavio da "visoko cijeni" posredničke napore Islamabada između Irana i SAD-a i izrazio "spremnost Moskve da u tome doprinese".

Posjeta Rusiji poslednja je etapa Aragčijeve inostrane turneje, tokom koje se u nedelju sastao i sa ključnim posrednicima u Pakistanu i Omanu.

