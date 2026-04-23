Putin je opravdao prekide interneta u ruskim gradovima bezbjednosnim razlozima i zaštitom od napada dronovima, ističući da je sigurnost prioritet uprkos nezadovoljstvu građana i privrede.

Ruski predsjednik Vladimir Putin danas je rekao da su prekidi dostupnosti interneta u Rusiji potrebni iz bezbjednosnih razloga, braneći tako mjere koje su izazvale široko nezadovoljstvo javnosti. "Ne mogu, a da ne skrenem pažnju na ono što proživljavaju ljudi u velikim gradovima. To nije uobičajeno, ali se nažalost dešava. Mislim na određene probleme sa internetom i prekide u velikim gradovima", rekao je na sjednici vlade.

"Naravno, ako je to povezano sa operativnim radom na sprečavanju terorističkih napada, a znamo da nažalost ponekad propustimo takve napade, prioritet će uvijek biti na bezbjednosti ljudi", dodao je. Vlasti su prošlog mjeseca u Moskvi isključile mobilni internet na gotovo tri nedelje, a redovno ga blokiraju i drugdje, navodeći rizik od ukrajinskih bespilotnih letjelica koje mogu da koriste mrežu za navođenje napada.

"Kriminalci sve čuju i vide"

Putin je u televizijskom obraćanju poručio i da državni službenici moraju da pokažu "domišljatost" u pronalaženju rešenja i obezbjeđivanju funkcionisanja ključnih usluga. Isključenja su podstakla kritike preduzetnika, zvaničnika i običnih građana, frustriranih prekidima u bankarstvu, saobraćaju i drugim svakodnevnim uslugama.

Izvor blizak Kremlju rekao je Rojtersu ranije ovog mjeseca da su visoki privredni zvaničnici i bankari lobirali kod Putina da ublaži ove restrikcije. Putin je rekao da bi objavljivanje informacija o prekidima interneta unaprijed moglo biti štetno jer "kriminalci, na kraju krajeva, sve čuju i vide" te bi mogli da prilagode svoje ponašanje i planove.

