Putin rekao iranskom ministru spoljnih poslova da je Rusija spremna da uradi sve zarad mira na Bliskom istoku.

Izvor: Dmitry LOVETSKY / AFP / Profimedia

Predsjednik Ruske Federacije Vladimir Putin dočekao je danas u Moskvi ministra spoljnih poslova Irana Abasa Aragčija kako bi razgovarali o aktuelnoj situaciji u ratu na Bliskom istoku, prenosi britanski list "Gardijan". Ruski predsjednik je istakao da će njegova zemlja uraditi sve što je potrebno da se obezbijedi mir na Bliskom istoku.

"Sa naše strane, mi ćemo uraditi sve što je u našem interesu, interesu ljudi u regionu kako bi mir bio osiguran. Prethodne nedelje sam dobio poruku od vrhovnog vođe Irana (Modžtabe Hamneija). Želim ovim putem da mu se zahvalim i da naglasim da Rusija, kao i Iran, namjerava da nastavi naše strateško partnerstvo", objasnio je Vladimir Putin.

Kratko se oglasio za ruske medije Aragči. On se zahvalio Putinu na gostoprimstvu.

"Zahvaljujemo vam se za vašu čvrstu poziciju i podršku Islamskoj Republici Iranu", rekao je Aragči.