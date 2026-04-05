"Nikad nisam upoznala to čudovište": Điđi Hadid progovorila o Epstinovim fajlovima u kojim se pominje

Poznata manekenka je dala svoje mišljenje o situaciji.

Manekenka Điđi Hadid prvi put se oglasila povodom takozvanih Epstinovih dokumenata, nakon što se njeno ime pojavilo u jednom od objavljenih mejlova.

Iako mjesecima nije komentarisala slučaj, odlučila je da prekine ćutanje i odgovori na komentar jednog pratioca na Instagramu.

Njeno ime pominje se u prepisci iz 2015. godine između Džefrija Epstina i nepoznate osobe, u kojoj se raspravlja o uspjehu sestara Hadid u svijetu mode.

"Nikad nisam upoznala to čudovište"

"Zgrozila sam se. Grozno je čitati da neko koga nikad nisi upoznao tako govori o tebi, pogotovo u ovom kontekstu. Nikada u životu nisam upoznala to čudovište. Meni je iz te prepiske bilo očigledno da je pokušavao da preuzme zasluge za tuđe karijere kako bi manipulisao svojim žrtvama, u ovom slučaju osobom koja mu je slala mejlove s pitanjima o mojoj karijeri.

Nisam ništa komentarisala jer ne želim da umanjim priče njegovih stvarnih žrtava. Međutim, tvoj komentar me podstakao da shvatim kako to možda nije jasno, a važno mi je da se zna: istina, odrasla sam u privilegovanim okolnostima. Ali roditelji su me štitili i naučili vrijednosti napornog rada, istog onog rada koji je i njih doveo u ovu zemlju i omogućio im da izgrade karijere.

Moja majka me lično vodila na sastanke s agencijama u Njujorku neposredno prije mog 18. rođendana. I sama je tokom svoje karijere radila za dvije od njih, Marilyn's i Ford. Sastala sam se s približno deset agencija, a ugovor su mi ponudile samo Marilyn's, IMG i možda još jedna. Potpisala sam ugovor s IMG-jem 2012. godine i od tada stalno radim.

Biti spomenuta u tim dokumentima, mislim da sam imala 20 ili 21 godinu kada je taj mejl napisan, uznemirujuće je. Želim jasno da kažem da nikada nisam imala nikakve veze s tim odvratnim čovjekom. Neka gori u paklu", zaključila je.