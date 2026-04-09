Prva dama Melanija Tramp oštro je demantovala povezanost sa Džefrijem Epstinom i u neočekivanom obraćanju pozvala Kongres da hitno organizuje javna saslušanja za žrtve ovog pedofila.

Prva dama Amerike Melanija Tramp je u četvrtak, u neočekivanom javnom obraćanju, oštro demantovala sve "laži koje me povezuju sa osramoćenim Džefrijem Epstinom" i pozvala Kongres da organizuje javna saslušanja za njegove žrtve.

"Ja nisam Epstinova žrtva", izjavila je prva dama u kratkom obraćanju u Bijeloj kući.

Ona je odbacila navode autora Majkla Volfa da ju je ozloglašeni pedofil upoznao sa Donaldom Trampom.

"Epstin me nije upoznao sa Donaldom Trampom", naglasila je ona. "Nikada nisam imala nikakva saznanja o tome da je Epstin zlostavljao svoje žrtve i nisam bila umiješana ni u kom svojstvu. Nisam u tome učestvovala, nikada nisam bila u Epstinovom avionu i nikada nisam posjetila njegovo privatno ostrvo."

Volf je podneo protivtužbu protiv prve dame, nakon što mu je ona zaprijetila tužbom teškom milijardu dolara zbog njegovog pisanja o njoj i Epstinu.

Ona je, takođe, hrabro pozvala Kongres da organizuje javna saslušanja posvećena žrtvama Džefrija Epstina – zanemarujući zabrinutost pojedinih saveznika svog supruga da bi skandal u vezi sa pokojnim seksualnim prestupnikom mogao da skrene pažnju javnosti sa drugih tema.

"Pozivam Kongres da ženama koje su bile Epstinove žrtve omogući javno saslušanje koje bi bilo u potpunosti posvećeno onima koje su preživjele zlostavljanje", poručila je. "Pružite ovim žrtvama priliku da svjedoče pod zakletvom pred Kongresom. Svaka od tih žena bi trebalo da dobije priliku da svoju priču ispriča javno, ukoliko to želi. Njihova svjedočenja bi potom trebalo trajno unijeti u kongresnu evidenciju. Tada, i samo tada, saznaćemo istinu."

Kongres je prošle godine usvojio zakon kojim se nalaže objavljivanje dosijea FBI-ja u vezi sa Epstinom, nakon što je predsjednik Tramp tu inicijativu nazvao djelom demokratske "prevare" čiji je cilj da ga ocrni.