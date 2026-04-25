Demokratski kongresmen Ro Kana poziva kralja da tokom posjete SAD zahteva objavljivanje dokumenata o Džefriju Epstinu i pruži podršku žrtvama.

Izvor: Imageplotter / Avalon / Profimedia/YouTube/screenshot/Barbarian

Demokratski kongresmen Ro Kana, koji je predvodio objavljivanje dosijea Džefrija Epstina, pozvao je britanskog kralja Čarlsa da iskoristi svoju državnu posetu SAD kako bi zahtevao objavljivanje svih preostalih dokumenata i izrazio podršku žrtvama pokojnog pedofila.

Ovo bi, kako je Kana rekao moglo omogućiti monarhu da pokaže "međunarodno liderstvo" i ublaži skandal koji je zahvatio kraljevsku porodicu nakon otkrića o vezama Endrua Mauntbatena-Vindzora sa Epstinom.

Pritisak na kraljevsku porodicu

Palata je ranije saopštila da kralj i kraljica neće moći da se sastanu sa Epstinovim žrtvama zbog tekućih istraga u Britaniji. Skoro polovina od procenjenih šest miliona dokumenata vezanih za aktivnosti osramoćenog finansijera, u koje su umješane.

Kana je takođe upozorio da su Endru Mauntbaten-Vindzor i lord Mandelson, bivši britanski ambasador u SAD, narušili poseban odnos između dve zemlje odbijajući pozive Kongresa da svedoče o svom prijateljstvu sa Epstinom.

"Kraljevska porodica je umješana u zlostavljanje Epstinovih žrtava. Postoji direktna optužba protiv kraljevskog brata, postavljaju se pitanja o tome ko je posećivao kraljevski dvor, šta je monarhija znala o Endruovom ponašanju i zašto se nisu ranije oglasili", rekao je Kana

"Ali, uzimajući sve to u obzir, bio bi ogroman potez za kralja da se sastane sa žrtvama, stane uz njih i pošalje poruku da razume da niko nije iznad zakona i da niko nema pravo da zloupotrebljava moć", dodao je.

Tenzije pred posjetu

Kralj putuje u SAD u napetom trenutku za transatlantske odnose, nakon tenzija između britanskog premijera Ser Kira Starmera i američkog predsjednika Donalda Trampa zbog rata u Iranu. Američki predsjednik je više puta ismijevao svog bivšeg saveznika, rekavši da premijer "nije Vinston Čerčil" i nepovoljno ga upoređujući sa Nevilom Čemberlenom.

Haos zbog Džefrija Epstina: Od kralja Čarlsa se zahtijeva podrška žrtvama zbog objave preostalih dokumenata

Iako Tramp visoko poštuje kralja, postoji rizik da će državna poseta Njegovog Veličanstva biti u senci veze njegovog brata sa Epstinom. Istovremeno, Epstin je neprijatna tema za samog predsjednika.

Bio je prijatelj sa pedofilom najmanje deceniju, sve do početka 2000-ih, i u početku se protivio objavljivanju Epstinovih dosijea. To bi moglo da učini kralja opreznim u pokretanju te teme dok pokušava da popravi svoj poseban odnos. Nakon odlaganja, Tramp je ipak naredio objavljivanje dokumenata.

Kanini predlozi

Kana je pozvao kralja da se privatno sastane sa Epstinovim žrtvama tokom njegovog putovanja. Ako to nije moguće, dodao je, trebalo bi javno da izrazi podršku preživelima u svom obraćanju Kongresu ili da se sastane sa političarima koji su nametnuli objavljivanje dosijea.

"Ovo je prilika za međunarodno vođstvo i biće propuštena ako je kralj ne iskoristi. Britanija je pokazala veću spremnost da pozove elite na odgovornost. Mislim da su to uradili mnogo bolje nego mi. Nismo imali nijednu istragu ili krivično gonjenje", rekao je Kana

Podsjetimo se da su Endru Mauntbaten-Vindzor i lord Mandelson uhapšeni u februaru zbog sumnje na zloupotrebu položaja, ubrzo nakon što su otkriveni Epstinovi dosijei.

"Britanski narod je bio divan... Zahtevali su pravdu i odgovornost za Epstinovu klasu. Bilo bi dobro vidjeti kralja kako ponavlja taj stav", nastavio je Kana, piše Telegraf.

Izvor iz Bakingemske palate rekao je da "ne bi bilo moguće" da se kralj ili kraljica sastanu sa Epstinovim žrtvama "u najboljem interesu samih preživelih". Očekuje se da će kraljica pronaći druge načine da pokaže podršku žrtvama se**ualnog zlostavljanja.

Neobjavljeni dokumenti

Kana je, zajedno sa Tomasom Masijem, republikanskim kongresmenom iz Kentakija, insistirao na usvajanju zakona kojim bi se primorala vlada SAD da objavi Epstinove dosijee. Ministarstvo pravde SAD (DoJ) još uvek nije objavilo oko 2,6 miliona dokumenata.

Demokrata je optužio Trampovu administraciju za prikrivanje kako bi zaštitio Epstinove navodne saučesnike. Jedina druga osoba optužena u vezi sa njegovim zločinima je Gislen Maksvel, koja trenutno služi 20-godišnju kaznu za trgovinu ljudima u svrhu seksualne eksploatacije.

Međutim, njena sudbina je daleko od rešene. U junu 2025. godine sastala se sa jednim od Trampovih najbližih saradnika, Todom Blanšom, bivšim Trampovim advokatom, a sada vršiocem dužnosti američkog tužioca.

Njihov dvodnevni razgovor, koji je trajao devet sati, bio je veoma neobičan, a Maksvel je od tada zatražila pomilovanje od predsednika. Neki članovi Predstavničkog doma SAD razmatraju da li bi takav zahtijev mogao biti prihvaćen u zamjenu za Maksvelovo svjedočenje u njihovoj istrazi o Epstinovim zločinima.

Blanš je preuzela Ministarstvo pravde nakon što je Tramp otpustio državnu tužiteljku Pam Bondi usred kritika na njeno postupanje sa Epstinovim dosijeima.

Očekivanja od obraćanja Kongresu

Virdžinija Đufre, koja je izvršila samoubistvo u aprilu 2025. godine, tvrdila je da ju je Epstin vodio u Mauntbaten-Vindzor kada je imala 17 godina i da ju je bivši princ seksualno zlostavljao u tri odvojene navrate. On je više puta negirao te optužbe.

Kana je pozvao svoje kolege da se prema kralju ophode "pristojno" kada se bude obraćao Kongresu u utorak.

"Ne mislim da će ga bilo koji član Kongresa prekidati ili ne bi trebalo da ga prekine.Ovo nije vreme za zasede", rekao je.

Pokušaji da se Mauntbaten-Vindzor i lord Mendelson primoraju da svedoče pred Kongresom o svojim vezama sa Epstinom verovatno neće uspeti, priznao je Kana. Kongres je obojici izdao sudski poziv, ali nema ovlašćenje da ih pozove jer žive u inostranstvu.

"Moje je osećanje da smo iscrpeli te opcije... to bi zahtevalo diplomatske pregovore. Ali trebalo bi da dođu. To je važno za odnos. Trebalo bi da dođu i odgovore na pitanja", zaključio je.