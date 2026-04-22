Lufthanza najavljuje velike promene u vazdušnom saobraćaju: 20.000 letova biće ukinuto zbog zatvaranja Sitilajna.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Vazdušni saobraćaj u Njemačkoj i Evropi će pretrpjeti velike promjene nakon što je Lufthanza odlučila da reformiše svoju mrežu ruta. Čak 20.000 letova biće izbrisano iz reda letenja, što je direktna posledica iznenadnog zatvaranja podružnice Sitilajn. Ovaj potez, koji će se osjećati do oktobra ove godine, označava potpunu promjenu strategije za nemačkog prevoznika, koji se bori sa neprofitabilnim rutama i posledicama nedavnih štrajkova.

Nakon zatvaranja svoje podružnice Sitilajn za kratke relacije, kompanija planira da povuče hiljade kratkih letova, što će, kako se nada, uštedeti 40.000 tona goriva. Fokus se pomera sa njemačkih čvorišta na ostatak Evrope, pri čemu se skraćuju neprofitabilne rute u Frankfurtu i Minhenu, dok se rute u Cirihu, Beču i Briselu proširuju. Iako su zalihe goriva za ljeto osigurane, putnici mogu očekivati novi red letenja tek krajem aprila ili početkom maja.

Odluka o gašenju kompanije Sitilajn doneta je neočekivano, uz samo dva dana obavještenja, što je izazvalo negodovanje među radnicima i sindikatima. Ovaj potez će smanjiti ukupnu ljetnju ponudu putničkih kilometara grupe za jedan odsto, a avio-kompanija, koja ima oko dvadeset aviona, nestaće sa neba mnogo brže nego što se očekivalo.

Šta će se desiti sa zaposlenima?

Sudbina oko 1.300 zaposlenih u kompaniji Sitilajn trenutno je u rukama pregovarača. Sindikati UFO i VC su oštro kritikovali ubrzano zatvaranje kompanije, jer je prvobitno planirano postepeno smanjenje operacija do 2028. godine. Lufthanza sada želi da pilotsko i kabinsko osoblje, ako je moguće, pronađe posao u drugim avio-kompanijama unutar grupe.

Međutim, tranzicija neće biti laka za sve. Trenutno se pregovara između predstavnika radnika i poslodavca o socijalnom planu, koji bi uključivao uslove poput otpremnine za one koji napuste kompaniju. Dok rukovodstvo pokušava da opravda ove smanjenja uštedama i stabilizacijom mreže, radnici se suočavaju sa neizvijesnošću koju je donijelo "prekonoćno" gašenje.

(Dnevno.hr/Mondo)