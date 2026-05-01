Navodna oproštajna poruka koju je Džefri Epstin napisao u zatvoru na Menhetnu već skoro sedam godina ostaje zapečaćena i nedostupna javnosti, jer se čuva u sudu u Njujorku.

Prema tvrdnjama, poruku je pronašao njegov cimer iz ćelije Nikolas Tartaljone, koji je izjavio da se to dogodilo u julu 2019. godine, nakon što je Epstin pronađen bez svijesti sa komadom tkanine oko vrata. Epstin je tada preživio, ali je nekoliko nedelja kasnije pronađen mrtav u zatvoru.

Kasnije je ta poruka zapečaćena od strane saveznog sudije u okviru krivičnog postupka koji se vodi protiv Tartaljonea, zbog čega istražitelji koji su radili na slučaju Epstinove smrti nisu imali pristup tom dokumentu.

List Njujork tajms je u četvrtak zatražio od suda da se poruka objavi. Prema riječima Tartaljonea, u njoj je navodno pisalo: "Vrijeme je za oproštaj".

Iako je Tartaljone ranije pominjao poruku u podkastu, rukom pisani dokument i dalje nije dostupan javnosti, uprkos velikom interesovanju i brojnim istragama vezanim za Epstina. Američko Ministarstvo pravde je od decembra objavilo milione stranica dokumenata povezanih sa ovim slučajem.

Njujork tajms nije vidio poruku niti je uspio da je pronađe u Epstinovim spisima, dok iz Ministarstva pravde navode da ni oni nisu imali uvid u taj dokument.

Prema sudskim zapisima, poruka je bila dio složenog pravnog postupka u slučaju protiv Tartaljonea. Njegovi advokati su navodno potvrdili autentičnost poruke, ali bez dodatnog objašnjenja.

Epstinova smrt zvanično je proglašena samoubistvom, ali su propusti u bezbjednosti zatvora izazvali brojne teorije i sumnje u okolnosti njegove smrti.

Nakon incidenta u julu 2019. godine, Epstin je bio pod nadzorom zbog rizika od samoubistva, dok je Tartaljone negirao bilo kakav napad. Prema zatvorskim zapisima, Epstin je kasnije rekao da se osjeća sigurno u njegovom prisustvu.

Tartaljone, bivši policajac optužen za višestruka ubistva, trenutno služi četiri doživotne kazne i i dalje negira krivicu. U kasnijim izjavama iz zatvora iznio je svoju verziju događaja i način na koji je navodno pronašao poruku.

Prema njegovim riječima, poruku je pronašao skrivenu u knjizi u ćeliji, a u njoj je, kako tvrdi, pisalo da su istražitelji mjesecima provjeravali Epstina i da "nisu ništa pronašli", uz poruku: "Šta želite da učinim, da briznem u plač? Vrijeme je za oproštaj."

Sud i dalje nije objavio sporni dokument jer je dio spisa zapečaćen u okviru sudskih postupaka i zaštite povjerljivih materijala.