Tokom posjete Vašingtonu, kralj Čarls III i kraljica Kamila razmijenili su poklone sa Trampom i Melanijom.

Izvor: Profimedia/Pool/ABACA / Shutterstock Editor

Britanski kralj Čarls III i kraljica Kamila razmenili su danas, tokom posjete Vašingtonu, poklone sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom i njegovom suprugom, prvom damom Melanijom Tramp, među kojima su bili istorijski dokumenti, ali i med iz Bijele kuće,

Kralj Čarls III je Trampu poklonio uramljeni faksimil planova dizajna iz 1879. godine za Predsjednički sto, koji je napravljen od drveta sa britanskog broda "Odlučan" (Resolute), i koji se nalazi u Ovalnoj sobi, prenosi BBC.

Zauzvrat, Tramp je kralju dao kopiju pisma koje je Džon Adams, prvi ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Velikoj Britaniji, napisao tadašnjem sekretaru za spoljne poslove SAD Džonu Džeju 1785. godine, u kojem Adams opisuje kako ga je kralj Džordž III toplo primio u palati Svetog Džejma, prenosi Euronews pisanje Tanjuga.

U galeriji pogledajte fotografije posjete:

Kraljica Kamila je prvoj dami Melaniji Tramp poklonila broš britanske dizajnerke nakita Fione Rej, koja kombinuje tradicionalne zanatske vještine sa kompjuterski potpomognutim dizajnom.

Prva dama SAD je zauzvrat poklonila kraljici šest srebrnih kašičica veličine "King Sterling", koje je dizajnirao američki juvelir Tifani i teglu meda iz novopostavljene košnice kod Bijele kuće.

(Euronews/MONDO)