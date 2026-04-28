Ukrajinski dronovi su 28. aprila ponovo napali rusku rafineriju nafte Tuapse na Crnom moru, u vlasništvu kompanije Rosnjeft.

Stanovnici ovog lučkog grada prijavili su višestruke eksplozije posle 2 sata ujutru, nakon čega su se iznad grada nadvili plamen i gust dim.

Good morning in Tuapse.



Local Russian orcs report that the situation has worsened following last night's Ukrainian attacks.



As a reminder, the fire in the port of Tuapse could not be extinguished for days after the last attack.

Ekološka katastrofa i žrtve: Napad 20. aprila

Prethodni, drugi po redu napad dogodio se 20. aprila, kada je oštećena infrastruktura za skladištenje, a prema navodima, jedna osoba je poginula. Rafinerija se zapalila, a vatra je gorela danima, što je dovelo do ozbiljne ekološke krize.

Gust dim, čađ i zagađenje širili su se gradom i prema moru. Stanovnici su dijelili snimke crnih ostataka na ulicama i "crne kiše", žaleći se da "ne može da se diše" i kritikujući državu zbog gubitka povjerenja.

Satelitski snimci pokazali su dimnu zavjesu dugu više od 300 kilometara. Proruski Telegram kanali su situaciju opisali kao "monstruoznu", nazivajući grad "Hirošimom bez zračenja" i tvrdeći da on "više ne postoji".

Vlasti su tek trećeg dana priznale razmjere zagađenja vazduha, piše Kijev post, potvrdivši da su nivoi štetnih supstanci (benzena i ksilena) 2 do 3 puta iznad normale, te su savjetovale građanima nošenje maski i ostanak u zatvorenom.

Pored toga, ovaj i raniji napadi izazvali su izlivanje nafte koje se proširilo na 77 kilometara duž crnomorske obale.

Iako je sakupljeno više od 4.000 kubnih metara kontaminiranog zemljišta i vode, zagađenje je nastavilo da se širi.

Prvi udar i obustava rada: Napad 16. aprila

Serija napada započela je 16. aprila. Ovaj prvi udar dronom izazvao je početno izlivanje nafte u more i veliki požar čije je gašenje trajalo danima, prenosi Kijev post.

Zbog pretrpljenih oštećenja infrastrukture i rezervoara, rafinerija je istog dana u potpunosti obustavila rad, onemogućivši dalje isporuke goriva, potvrdili su izvori iz industrije

Zašto je važna rafinerija Tuapse?

Rafinerija Tuapse je jedna od 10 najvećih u Rusiji i jedini veći objekat na obali Crnog mora. Ima godišnji kapacitet od oko 12 miliona metričkih tona (240.000 barela dnevno) i proizvodi sirovu naftu, dizel, lož ulje i vakuumsko gasno ulje, uglavnom za izvoz preko usko povezanog lučkog terminala.

Tuapse, sa oko 61.500 stanovnika, ključan je industrijski i lučki centar, ali se nalazi i u okviru šire turističke zone prema Sočiju.

Zbog stalne prijetnje od ukrajinskih dronova, preko noći su uvedena privremena ograničenja letova na aerodromima u Krasnodaru, Gelendžiku i Sočiju.

Ukrajina je intenzivirala napade na rusku teritoriju od marta. Do ove promjene taktike došlo je nakon što su mirovni pregovori u kojima su posredovale SAD stavljeni na čekanje, dok se Vašington u velikoj meri fokusirao na ratni sukob u Iranu.