Ukrajinske snage izvele su precizan napad dronovima na navodno komandno mjesto ruskih FSB specijalnih jedinica u Donjecku, pri čemu se, prema izveštajima, procenjuje da je stradao veći broj obaveštajnih oficira.

Izvor: X/@nexta_tv/@UKikaski

Ukrajinski dronovi uništili sukomandno mjesto specijalnih snaga ruske Federalne službe bezbijednosti (FSB) u privremeno okupiranom ukrajinskom gradu Donjecku, objavio je 22. aprila na Telegramu komandant Snaga bespilotnih sistema Oružanih snaga Ukrajine Robert Brovdi, kodnog imena Mađar, prenosi United24Media.

Operacija je izvedena u 8:01 časova, kada je ukrajinska vojska izvela osam visokopreciznih udara koristeći dronove FP-2 sa bojevim glavama težine od 60 do 100 kilograma.

On je takođe objasnio da Uprava za mobilne operacije (UMO) FSB-a djeluje kao specijalna kontraobavještajna jedinica zadužena za sprovođenje operacija na privremeno okupiranim teritorijama i širom Ukrajine.

"UMD sprovodi kontraobavještajne zadatke, sabotažu, specijalne vojne operacije, stvaranje agenturnih mreža, pretragu i pritvaranje nelojalnih građana, fizičku likvidaciju protivnika i koordinaciju proruski orijentisanih militanata", napisao je Mađar.

Dodao je da je na teritoriji Ukrajine ova jedinica odgovorna za regrutovanje, upravljanje agentskim mrežama i izvođenje terorističkih akata, sabotaža i podmetanja požara.

April 22, 2026: Multiple Ukrainian drones struck a building in central occupied Donetsk. The target profile suggests a command HQ or FSB facility. Electronic warfare interference or GPS spoofing resulting in an off-course strike cannot be ruled out pending damage assessment.…pic.twitter.com/ZTmzs3DDFT — OSINT Intuit™ (@UKikaski)April 22, 2026

Udar je razvio Centar za dubinske udare Snaga za bespilotne sisteme u koordinaciji sa stručnjacima iz 1. Azovskog korpusa Nacionalne garde. Samu operaciju je izvela jedinica "Ptakhy" ("Ptice") koristeći sisteme "Srednji udar". Prema prvim procjenama, ubijeno je 12 ruskih obavještajnih oficira.

Operacija u Donjecku uslijedila je nakon nedavnih dubokih udara Snaga za bespilotne sisteme Ukrajine koristeći dronove FP-2. Komandant Brovdi je ranije izvestio da su njegove jedinice i Služba bezbijednosti Ukrajine (SBU) koristile isti tip drona za napad na rusku fregatu Admiral Grigorovič u luci Novorosijsk na obali Crnog mora.

Ukraine’s Unmanned Systems Forces destroyed a command post and a temporary deployment site of Russia’s FSB mobile operations directorate in Donetsk using FP-2 drones.



Twelve special operations personnel were killed and 15 injured.



The FSB’s mobile operations directorate is an…pic.twitter.com/dwQDNHXyDz — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en)April 23, 2026

Uprkos tome što je ratni brod aktivno ispaljivao svoje protivvazdušne rakete na ciljeve koji se približavaju, ukrajinski dronovi su uspješno pogodili brod sposoban za lansiranje raketa Kalibar.