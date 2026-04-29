Izvor: TikTok/HuffPost

Predsjednik Donald Tramp ponovo je izazvao pažnju javnosti nakon što se našalio na račun razlike u godinama između sebe i supruge Melanije Tramp, svega nekoliko dana nakon što je pozvao na otkaz za komičara Džimija Kimela zbog sličnih šala.

Tramp je u utorak, tokom svečanog dočeka britanskog kralja Čarlsa III u Bijeloj kući, održao govor na južnom travnjaku. U jednom trenutku osvrnuo se na dugu istoriju odnosa između SAD i Ujedinjenog Kraljevstva, ali i na svoju porodicu, posebno na majku Meri Meklaud Tramp i njen brak dug 63 godine.

U tom kontekstu okrenuo se ka supruzi Melaniji, koja je sjedjela uz kraljicu Kamilu, i uz smijeh rekao: „To je rekord koji mi nećemo moći da dostignemo, draga. Žao mi je, ali to jednostavno neće ići. Bićemo dobri, ali ne toliko dobri."

Tramp, koji u junu puni 80 godina i najstariji je predsjednik u istoriji SAD, očigledno je aludirao na 24 godine razlike između njega i 56-godišnje Melanije. Par se upoznao 1998. godine, kada je ona bila 28-godišnja manekenka, a on 52-godišnji poslovni čovjek.

Ova šala dolazi samo dan nakon što je Tramp oštro napao Džimija Kimela zbog monologa emitovanog u njegovoj emisiji, u kojem je voditelj na satiričan način komentarisao predsjednika i prvu damu. Kimel je, između ostalog, Melaniju opisao kao osobu koja ima "sjaj poput buduće udovice", što je protumačeno kao šala na račun Trampove dobi.

Situacija je dodatno eskalirala nakon incidenta u Vašingtonu, kada je na humanitarnom događaju u hotelu pokušan oružani napad. Nakon toga su Tramp i njegova supruga Kimelove riječi okarakterisali kao podsticanje na nasilje.

Melanija Tramp oglasila se na društvenoj mreži X, optuživši komičara za "mrzilačku i nasilnu retoriku" i nazvala ga kukavicom. Iako nije direktno zatražila njegovo otpuštanje, pozvala je televizijsku mrežu da "zauzme stav".

Tramp je, pak, otišao korak dalje i na društvenoj mreži Trut Soušal poručio da bi Kimel trebalo da bude "odmah otpušten sa mreža Ej-Bi-Si i Dizni".

Uprkos pritiscima, Kimelova emisija emitovana je bez prekida, a cio slučaj mogao bi imati i šire posledice. Predsjednik američke Savezne komisije za komunikacije, Brendan Kar, navodno razmatra mogućnost pokretanja prijevremene revizije licenci za emitovanje televizijskih stanica u vlasništvu Diznija u velikim gradovima poput Njujorka i Čikaga.