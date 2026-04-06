Melanija izbacila stariju Trampovu djecu sa rođendana sina: Srušena slika složne porodice, poznati detalji

Od sloge ni "s". Baron Tramp proslavio je nedavno jubilarni 20. rođendan, a na zabavi se nisu pojavili njegove polusestre Ivanka i Tifani Tramp kao ni polubraća Erik i Donald Tramp mlađi.

Zadužena za spisak gostiju na rođendanu Barona Trampa bila je njegova majka, prva dama Amerike Melanija Tramp koja je samim tim odlučila da sa rođendanske žurke izbaci stariju djecu svog muža Donalda Trampa, piše Yahoo.com.

Prema izvorima bliskim porodici, proslava je bila mala, strogo kontrolisana i fokusirana isključivo na Barona. Melanija je željela da dan bude posvećen njemu, bez ikakvog učešća ćrki i sinova koje je Donald Tramp dobio u prethodnim brakovima.

Podsjetimo, američkom predsjedniku Donaldu Trampu brak sa Ivanom Tramp donio je ćerku Ivanku i sinove Errika i Donalda Trampa mlađeg, dok iz braka sa Marlom Mejpls ima ćerku Tifani Tramp.

"Oni uopšte nisu bliski. Baron nije odrastao sa njima, niti na isti način i ne postoji prava veza između njih. Nisu slučajno zaboravljeni, samo nisu bili na listi“, tvrdi izvor.

Baron Tramp rijetko se viđa u javnosti sa polusestrama i polubraćom. Uglavnom je to rezervisano za zvanične događaje povezane sa kampanjama ili predsjedničkim mandatom Donalda Trampa. Stekao se utisak da je najviše blizak sa Ivankom Tramp.

Melanija Tramp je ovako pisala o ulozi maćehe u svojim memoarima Melania (2025), a postoje oprečne priče da li je u dobrim odnosima sa Ivankom i Tifani ili je situacija drugačija.

Nakon što je Baron proslavio rođendan, saznalo se da je slavio sa malim krugom prijatelja i bez ostalih naslednika svog oca. Pretpostvaljalo se da se radilo o zabavi sa njegovim vršnjacima, ali sada izvor dodaje da se iza kulisa odigravalo nešto drugo, povezano sa lošim porodičnim odnosima.

Melanija je nedavno pohvalila Barona na Fox news kao „nevjerovatnog mladog čovjeka“ i naglasila da roditelj mora da budu„neprekidno“ prisutni uz dijete, posebno u njegovom uzrastu.

Ispričala je da je Baron na drugoj godini prestižne Sternove poslovne škole na Njujorškom univerzitetu i da voli svoje studije. Melanijino roditeljstvo je dugo na meti kritika na društvenim mrežama. Optužuju je da je pretjerano zaštitnički nastrojena prema sinu: "Ona priča o njemu kao da ima pet godina", "Da li mu je potreban stalni nadzor sa 19 godina?", "Najčudnije roditeljstvo u porodici Tramp".

Melaniji je izuzetno važna privatnost sina Barona pa je bila jako ljuta kada je objavljen snimak sa privatne proslave na Mar-a-Lago imanju na Floridi. I tokom prvog predsjedničkog mandata Trampa (2017 - 2021) trudila se da njihovog nasljednika drži dalje od javne scene i veoma burno je reagovala na negativne komentare o njemu.

Bilo je riječi da će se Baron baviti politikom, što je navodno Melanija Tramp sprečila. Sin jedinac čuvene Slovenke i prvog čovjeka SAD odrastao je odvojeno od ostale Trampove djece, na šta je njegova majka uticala, kaže insajder.