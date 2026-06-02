Radovi vrijedni oko 1,65 miliona eura počeli nakon sastanka predstavnika Glavnog grada i dijela mještana, dok druga grupa građana tvrdi da nije uključena u dogovor

Ekipe gradskog preduzeća Putevi započele su danas radove na sanaciji saobraćajnica u Botunu, u okviru dogovora koji su prethodno postigli predstavnici Glavnog grada, Vlade i dijela mještana ovog naselja, prenosi portal Dan.

Kako navode iz Glavnog grada, projektom je planirana obnova približno 15 kilometara putne infrastrukture, a vrijednost investicije procijenjena je na oko 1,65 miliona eura. Ističu da će realizacijom radova biti unaprijeđeni uslovi saobraćaja i kvalitet života stanovnika Botuna. Portal Dan prenosi da je na nedavnom sastanku sa mještanima, kojem su prisustvovali gradonačelnik Podgorice Saša Mujović i rukovodstvo preduzeća Putevi, dogovorena dinamika izvođenja radova i naredni koraci na terenu.

Istovremeno, dio mještana Botuna danas je organizovao protest, izražavajući nezadovoljstvo jučerašnjim razgovorima predstavnika Glavnog grada sa grupom stanovnika sela, prenosi Pobjeda.

Predstavnici okupljenih građana saopštili su da ne smatraju legitimnim osobe koje su učestvovale na sastanku sa gradskim čelnicima, te tvrde da je dogovor postignut bez saglasnosti većeg dijela mještana. Oni su ponovili protivljenje aktivnostima povezanim sa izgradnjom Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i ocijenili da su prije novih infrastrukturnih ulaganja trebalo biti riješena ranije otvorena pitanja, uključujući sanaciju bazena crvenog mulja u krugu nekadašnjeg KAP-a.

Tokom protesta iznesene su i primjedbe na najavljena ulaganja Glavnog grada i države u Botun, uz stav da je o tim projektima trebalo razgovarati sa svim predstavnicima lokalne zajednice. Pojedini učesnici protesta doveli su u pitanje i način raspodjele sredstava za infrastrukturne projekte na području Zete, navodi Pobjeda.

Dok gradska uprava najavljuje nastavak radova prema utvrđenom planu, dio mještana poručuje da će nastaviti da izražava nezadovoljstvo zbog načina na koji su vođeni pregovori i donošene odluke koje se tiču ovog naselja.