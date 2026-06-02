Policija pretresa i češlja imovinu više pripadnika kavačkog klana

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Uprava policije u saradnji sa Specijalnim dražavnim tužilaštvom (SDT) sprovodi opsežnu akciju na teritoriji Kotora i Tivta - prema saznanjima "Vijesti" opkoljeno je više desetina objekata koje koriste odbjegli šef kavačke ćelije balkanskog narko kartela Radoje Zvicer i njegovi vojnici, pišu Vijesti.

Prema istim informacijama, policija pretresa i češlja imovinu više pripadnika kavačkog klana.

"Vijesti" nezvanično saznaju da će ta operacija duže trajati.

Akcija u Bokokotorskom zalivu izvodi se uz podršku Sektora za borbu protiv kriminala i Posebne jedinice policije. U operaciji učestvuje na stotine službenika.