"Je l' ovo za zubić vilu?" Karleuša javno isprozivala Vojaža posle reperove šok poruke

Reper Marko Milivojev, poznat kao Mili, izazvao je buru na mrežama nakon što je bez zadrške iskritikovao novi album Mihajla Veruovića Vojaža.

Mili je na Instagramu izneo iskren stav o Vojaževom najnovijem muzičkom izdanju, poručivši da je, po njegovom mišljenju, reč o "nečemu najgorem mogućem".

Njegova objava brzo je izazvala brojne reakcije i komentare, a među onima kojima se svideo njegov sud bila je i Jelena Karleuša, koja je na društvenoj mreži "X" upitala pratioce da li se Milijev komentar odnosi na Vojaža.

- Je l' ovo za... zubić vilu? - zanimalo je Karleušu.

Kada je dobila potvrdan odgovor, kratko je odgovorila:

- Sviđa mi se ovaj Mili - napisala je ona uz emodži koji umire od smeha.

Mili nije štedeo Vojaža i nove pesme

Podsetimo, Mili nije štedeo negativne reči na Vojažove nove pesme, a evo šta je tačno napisao u objavi.

- Mislio sam da od prošlog albuma ne može gore, jer je bio baš sr*nje, ali prevario sam se, ovaj najnoviji je nešto najgore moguće. Lik izbaci sedam pesama, od čega su četiri dueti, i nazove to album. Pritom pesme sr*nje, ne zna se koja je gora bukvalno. Neki Sale Tru stil u neuspelom pokušaju. Uznemirujući audio! Trend je na Tiktoku da se ljudi pitaju šta nije u redu sa njim i kažu da ne mogu da slušaju to repovanje. Na sve, izbacuje na najjačem kanalu, koji ima preko četiri miliona sabskrajbera i pored toga, i jake reklame koju je platio i dueta, opet katastrofa. Eto toliko - stoji u Milijevoj objavi.

Vojaž se do sada nije oglašavao na prozivke na mrežama. Mili je i ranije prozivao Veruovića, pa je tako istakao da nije impresioniran njegovim glumačkim umećem.

"Video sam da je Vojaž glumio. Video sam to, nije me fascinirao, iskreno", rekao je Mili, na šta mu je Vojaž odgovorio:

"Što se Milija tiče i tih prozivki, Mili ne mora da staje što se mene tiče. On traži pažnju, hoće da bude bitan. Preko mene to radi, radi i preko dosta ljudi, ali ne bih se na to fokusirao. Opisao bih ga kao dobrog dečkića", istakao je svojevremeno treper.

